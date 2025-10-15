Sportune a publié il y a quelques jours son classement des fortunes des propriétaires de clubs professionnels français. Parmi les surprises, l’ASSE se hisse dans le Top 10, portée par Larry Tanenbaum et Kilmer Sport Ventures.

Le football français "il a changé". Jusqu'il y a peu de temps encore, seuls trois clubs de l’élite étaient dirigés par des milliardaires : le PSG via le Qatar, l’AS Monaco avec Dmitri Rybolovlev, et le Stade Rennais grâce à la famille Pinault. Dix ans plus tard, ils sont onze dans ce cas, et la majorité des clubs sont désormais gérés par des fonds d’investissement internationaux.

Des milliards dans les tribunes

C’est le constat que dresse Sportune dans son classement annuel des 15 propriétaires les plus riches du foot hexagonal. Pour établir ce classement, le média se base sur les estimations croisées de Forbes, Bloomberg ou encore Challenges, en ne retenant que les fortunes personnelles ou les portefeuilles de fonds dominants.

Tanenbaum propulse l’ASSE dans la cour des grands

Parmi les noms qui marquent cette édition 2025, on retrouve Larry Tanenbaum, propriétaire de Kilmer Sport Ventures, aux commandes de l’AS Saint-Étienne depuis juin 2024. Avec une fortune estimée à 2,5 milliards d’euros, le canadien se place à la 9e position du classement.

Une entrée remarquée, qui permet à l’ASSE de devancer l’Olympique de Marseille (Frank McCourt – 1,2 Md€, 11ᵉ), mais aussi Toulouse (RedBird Capital – 1,6 Md€, 10ᵉ), Nantes ou encore Lorient.

Une présence symbolique et stratégique pour un club en reconstruction sportive, mais désormais solidement installé dans la sphère des investisseurs puissants du foot français.

Paris FC, Troyes, Strasbourg, ASSE : des clubs aux plus riches

Le haut du classement pourrait surprendre plus d’un supporter. Ce n’est pas le PSG, mais bien le Paris FC, propriété depuis octobre 2024 de la famille Arnault, qui trône en tête avec 116,7 milliards d’euros. Loin derrière, mais toujours impressionnants, on retrouve City Football Group (ESTAC Troyes – 35 Md€), puis Qatar Sports Investments (PSG – 20 Md€).

Et maintenant ?

L'ASSE peut-elle capitaliser sur cette puissance économique ? C’est toute la question. Si Kilmer Sport Ventures a les moyens d'investir, le projet reste inscrit dans une logique de développement progressif, entre rénovation de l’organisation interne, montée en compétence des services, et ambition de remontée en Ligue 1.

Dans un football français toujours plus dominé par les fonds internationaux et les fortunes colossales, l’ASSE ne fait pas exception. De quoi retrouver les sommets ? C'est tout la mal qu'on souhaite à l'ASSE.

Les 15 propriétaires de clubs du foot français les plus riches

15. Loïc Ferry (FC Lorient) = 320 M€

14. Waldemar Kia (FC Nantes) = 550 M€

13. Zhou Yunjie (AJ Auxerre) = 850 M€

12. Robert Yüksel Yildirim (USL Dunkerque) = 850 M€

11. Frank McCourt (Olympique de Marseille) = 1 200 M€

10. RedBird Capital – Gerry Cardinale (Toulouse FC) = 1 600 M€

9. Kilmer Sport – Larry Tanenbaum (AS Saint-Étienne) = 2 500 M€

8. Paul Singer (LOSC Lille) = 5 900 M€

7. Dmitri Rybolovlev (AS Monaco) 6 000 M€

6. James Ratcliffe (OGC Nice) = 14 000 M€

5. Famille Pinault (Stade Rennais) = 15 000 M€

4. BueCo – Todd Boehly, Hansjörg Wyss, Mark Walter (RC Strasbourg Alsace) = 18 000 M€

3. Qatar Sports Investments – Mohammed bin Saoud Al-Thani (Paris SG) = 20 000 M€

2. City Football Group – Mansour bin Zayed Al Nahyane (ESTAC Troyes) = 35 000 M€

1. Famille Arnault (Paris FC) = 116 700 M€

Source : Sportune