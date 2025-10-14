Toujours en quête de minutes à l’ASSE, Dylan Batubinsika dispute ce mardi 14 octobre son deuxième match international d’octobre. Il joue face au Soudan, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.

Après un déplacement à Lomé pour affronter le Togo, la RDC retrouve son public à Kinshasa, ce dimanche, pour la réception du Soudan. Une affiche capitale pour les Léopards dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Deuxièmes du groupe B avec 16 points, les Congolais doivent impérativement s’imposer pour espérer passer devant le Sénégal, solide leader.

Un dernier match pour se montrer avant le mercato hivernal

Pour Dylan Batubinsika, cette trêve internationale représente bien plus qu’une parenthèse. Écarté depuis le début de saison à Saint-Étienne, il n'a pas joué une seule minute en Ligue 2. Le défenseur central doit profiter de cette rencontre pour prouver qu’il peut encore jouer à haut niveau.

Aligné ou non, sa présence dans le groupe montre qu’il reste une option crédible aux yeux de Sébastien Desabre. Une performance convaincante pourrait relancer son avenir, alors qu’un départ de l'ASSE semble de plus en plus probable.

Dylan Batubinsika affronte le Soudan

En quête de temps de jeu face au Soudan, Dylan Batubinsika devra se montrer patient. Le Stéphanois débute la rencontre sur le banc. Le sélectionneur Sébastien Desabre lui préfère la paire de défenseurs lillois Ngalayel Mukau et Chancel Mbemba.

Résumé de la rencontre

Un but en première mi-temps, signé Théo Bongonda à la 29e minute sur une passe décisive de Ngalayel Mukau — concurrent direct de Dylan Batubinsika au poste de défenseur central — aura suffi à sceller l’issue de la rencontre.

Pour le Stéphanois, une nouvelle fois non utilisé, ce rassemblement avec la sélection nationale aura au moins eu le mérite de lui permettre de changer d’air. Il faudra donc encore patienter avant de voir Dylan Batubinsika engranger ses premières minutes de jeu cette saison en match officiel.

Deuxième de son groupe, la RD Congo (22 pts) conforte sa position au classement du groupe B grâce à cette victoire 1-0 face au Soudan, troisième (13 pts). Le Sénégal reste en tête avec (24 pts).