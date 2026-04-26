L'ASSE s'est lourdement inclinée face à Troyes (0-3), samedi soir à Geoffroy-Guichard. Les Verts n'ont plus leur destin entre les pieds en vue de la montée en Ligue 1. Abdoulaye Kanté l'a regretté au micro d'Ici Saint-Étienne Loire.

Une gifle, une vraie. Samedi soir, dans ce qui devait être un immense choc, l'ASSE a reçu une claque de la part de Troyes (0-3), qui a validé sa montée en Ligue 1 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Avec un point de retard sur Le Mans, les Verts n'ont plus leur destin entre leurs pieds dans la course au top 2. Après la rencontre, Abdoulaye Kanté l'a regretté au micro d'Ici Saint-Étienne Loire. Le milieu de terrain assure tout de même que personne ne va baissé les bras.

"On a baissé la tête"

Abdoulaye Kanté après ASSE - Troyes : "C’est difficile d’expliquer ce qu’il s’est passé. On avait un seul objectif, c’était de gagner. C’était un match crucial à la maison, on le savait. Je pense qu’on fait une bonne entame, donc c’est une très grosse déception. On garde la tête haute, il reste encore deux matches et on va batailler jusqu’au bout. La baisse en deuxième mi-temps ? Je pense qu’on aurait dû mettre plus d’envie. On prend ce but sur une erreur qu’on pouvait rattraper, le deuxième pareil. Malheureusement, on a baissé la tête et on prend ce troisième à la fin."

Abdoulaye Kanté après ASSE - Troyes : "Je pense qu’on était en confiance. On savait que les matches à l’extérieur n’avaient pas été faciles mais à domicile, c’était bien, on était sur une bonne série. On a fait une bonne semaine, c’est dommage que cette deuxième période soit ratée ainsi. C’est une grosse déception, vraiment. On va continuer jusqu’à la fin, on ne baisse pas les bras."

Deux matches à gagner pour l'ASSE

Abdoulaye Kanté après ASSE - Troyes : "Les blessures ? On essaye de se préparer en groupe, tout le monde se met au travail pour suppléer ce genre de choses. On va essayer de compenser avec d’autres joueurs même si ça touche mentalement, parce qu’on a besoin de tout le monde et on va continuer à pousser en espérant qu’ils reviendront très vite. La deuxième place ? Bien sûr qu’on y croit encore. Le Mans a aussi un gros match la semaine prochaine. On sait qu’on doit gagner nos deux matches, et on verra ce qu’il se passe. Si on gagne nos deux matches, on aura une grande chance de monter. Et s’il faut passer par les playoffs, on est prêts. Il faut gagner les deux prochains matches, il n’y a pas d’autre choix et on va se préparer pour cela."