L'ASSE semble avoir trouvé sa première recrue offensive. Selon le média néerlandais VI, Jakob Breum va quitter Go Ahead Eagles pour Saint-Étienne. Le Danois de 22 ans doit encore passer sa visite médicale, mais l'accord est trouvé.

Breum voulait déjà partir l'été dernier. Après une belle saison personnelle et la victoire en Coupe des Pays-Bas avec Go Ahead Eagles, le Danois avait clairement exprimé sa volonté de franchir un palier. Aucun club n'avait trouvé d'accord avec Deventer à l'époque. Il était resté, a subi des blessures, connu une saison plus laborieuse. Malgré tout, il a pesé directement sur 13 buts cette saison en Eredivisie.

Cette fois, la porte s'ouvre. Et c'est l'ASSE qui en devrait en profiter.

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Qui est Jakob Breum ?

Né le 17 novembre 2003 à Odense, Jakob Breum Martinsen est un milieu offensif danois formé à Odense BK avant de rejoindre Go Ahead Eagles en juillet 2023 pour 450 000 euros. En Eredivisie, il a explosé : 86 matchs toutes compétitions confondues, 19 buts, 14 passes décisives. À 22 ans, il affiche une valeur marchande de 5 millions d'euros sur Transfermarkt, au sommet de sa courbe de progression.

Sa position principale est milieu offensif, avec une double capacité à évoluer ailier droit ou ailier gauche. Droitier de formation, il dispose d'une palette technique et d'une vista qui lui permettent de peser dans le dernier tiers. Celtic Glasgow et FC Utrecht s'étaient également positionnés selon les dernières rumeurs. C'est finalement Saint-Étienne qui devrait l'emporter.

Ce que Breum apporterait à l'ASSE

L'ASSE avait besoin d'animation offensive. Ian Cathro, dans sa philosophie, veut des joueurs capables de créer, de combiner dans les espaces réduits et de produire du jeu vers l'avant. Breum coche ces cases. Sa saison en Eredivisie, l'un des championnats les plus offensifs d'Europe, l'a exposé à un niveau d'exigence réel. La Ligue 2 sera un environnement différent, plus défensif, plus physique. Mais le profil correspond à ce que Cathro cherche à construire.

Son contrat court jusqu'en juin 2027 à Go Ahead. L'ASSE devra payer une indemnité de transfert, le joueur n'étant pas libre. À 5 millions d'euros de valeur estimée, la transaction sera raisonnable à une année de la fin de son contrat.

Profil DATA de Jakok Breum à découvrir

Un pari sur la progression, pas une garantie

Soyons honnêtes. Breum arrive avec une belle cote, une vraie saison de référence, mais aussi des blessures qui l'ont ralenti et une régularité à confirmer sur la durée. L'Eredivisie n'est pas la Ligue 1. Le saut sera réel, et les premières semaines de préparation sous les ordres de Cathro seront déterminantes pour évaluer son intégration.

Mais à 22 ans, avec cette expérience européenne accumulée et cette capacité à jouer sur les deux côtés du jeu offensif, Breum représente exactement le type de profil que l'ASSE devait aller chercher pour son retour dans l'élite. Un joueur jeune, affamé, qui arrive avec quelque chose à prouver après une saison frustrante. Le meilleur carburant qui soit.

La visite médicale reste à passer. Mais sauf surprise, le Danois débarque à Saint-Étienne.

Source : VI (Sander Janssen) / Transfermarkt