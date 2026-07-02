Le mercato de l'ASSE a officiellement démarré avec la signature de Sohaib Naïr. Le défenseur de 24 ans est venu renforcer l'arrière-garde d'Ian Cathro. Pourtant, un autre élément retient l'attention et saute aux yeux : malgré cette première recrue, aucun joueur de plus de 28 ans ne figure désormais dans l'effectif stéphanois. Une donnée qui pourrait orienter la stratégie du mercato que vient de lancer KSV...

Avec les fins de contrat de Brice Maubleu, Dennis Appiah et Florian Tardieu, l'effectif des Verts a perdu une grande partie de ses joueurs les plus expérimentés. Résultat : Gautier Larsonneur est désormais le doyen du groupe... à seulement 28 ans.

Derrière le gardien stéphanois, Maxime Bernauer, Irvin Cardona, Julien Le Cardinal et Mickaël Nadé affichent tous 27 ans. Tous les autres joueurs ont 25 ans ou moins, à commencer par la nouvelle recrue Sohaib Naïr, âgée de 24 ans.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Une stratégie fidèle à Kilmer

Cette photographie de l'effectif n'est pas totalement surprenante. Depuis sa prise de pouvoir, Kilmer Sports Ventures privilégie des joueurs jeunes, capables de progresser et de prendre de la valeur. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mahmoud Jaber, Ben Old ou encore Joshua Duffus illustrent clairement cette stratégie.

Le recrutement de Sohaib Naïr s'inscrit parfaitement dans cette logique. À 24 ans, le défenseur central arrive avec une solide expérience de la Ligue 2 tout en conservant une importante marge de progression.

Le mercato changera-t-il cette tendance ?

Il reste évidemment très tôt pour tirer des conclusions. Le marché des transferts n'en est qu'à ses débuts et plusieurs recrues sont encore attendues dans le Forez.

La question mérite néanmoins d'être posée. Après avoir échoué aux portes de la Ligue 1, l'ASSE cherchera-t-elle à apporter davantage d'expérience à son groupe ? Ou Kilmer poursuivra-t-il sa politique en misant avant tout sur des joueurs en développement ?

La réponse devrait arriver dans les prochaines semaines, comme l'a confirmé Ian Cathro, hier, en conférence de presse. Mais à l'heure actuelle, aucun joueur de plus de 28 ans ne figure dans l'effectif professionnel des Verts, et quand on sait l'importance de l'expérience dans un groupe, on peut s'attendre à ce que l'un ou l'autre trentenaire vienne gonfler l'effectif stéphanois. À défaut, et sans préjuger de la réussite d'un effectif jeune, KSV pourrait alors commettre sa plus grosse erreur d'une saison... qui n'a encore pas commencé. Les mois de juillet et août devraient apporter des réponses à ces questions...