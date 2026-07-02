L'ASSE tient sa nouvelle recrue avec Jakob Breum. Le milieu offensif danois va s'engager dans le Forez pour un bail longue durée, preuve de la confiance accordée par les dirigeants stéphanois à un joueur considéré comme l'un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération.

L'AS Saint-Étienne poursuit activement son mercato estival. Après plusieurs semaines de recherches, les dirigeants stéphanois ont trouvé leur nouveau renfort offensif. Selon les informations de Voetbal International, que nous sommes en mesure de confirmer, Jakob Breum va prochainement rejoindre les Verts. L'ailier danois de 22 ans va passer sa visite médicale avant que son arrivée ne soit officialisée. Une annonce qui va intervenir très vite.

ASSE : un pari sur l'avenir avec Jakob Breum

En recrutant Jakob Breum, l'ASSE ne mise pas uniquement sur un joueur capable d'apporter un rendement immédiat. Le club s'attache également les services d'un élément au fort potentiel de progression.

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Le Danois sort d'une saison convaincante sous les couleurs des Go Ahead Eagles. En Eredivisie, il a inscrit six buts et délivré sept passes décisives, confirmant sa capacité à faire des différences dans le dernier tiers du terrain. Polyvalent, il peut évoluer sur les deux ailes mais également dans un rôle plus axial, un profil particulièrement recherché par le staff stéphanois.

Ce transfert répond aussi à la volonté du joueur, qui souhaitait déjà quitter son club l'été dernier afin de franchir un cap dans sa carrière.

Un contrat de longue durée pour convaincre

L'ASSE ne cache pas ses ambitions avec cette recrue. Selon les informations de footmercato, Jakob Breum va signer un contrat de quatre saisons, assorti d'une année supplémentaire en option.

Une durée qui traduit la confiance des dirigeants envers l'international Espoirs danois. En s'inscrivant sur le long terme, Saint-Étienne sécurise un joueur de 22 ans dont la valeur pourrait rapidement progresser en cas de réussite sous le maillot vert.

Ce choix contractuel illustre également la stratégie menée par le club depuis plusieurs mercatos : recruter de jeunes joueurs à fort potentiel afin de bâtir un effectif capable de retrouver durablement la Ligue 1. Si la visite médicale se déroule comme prévu, Jakob Breum deviendra officiellement Stéphanois dans les prochaines heures et s'engagera donc jusqu'en 2030, avec la possibilité de prolonger son aventure d'une saison supplémentaire.