C'est officiel, ou presque. L'AS Saint-Étienne (ASSE) a trouvé un accord avec Estoril pour libérer Ian Cathro de ses deux années de contrat restantes. L'Écossais de 39 ans est le nouveau coach des Verts. Après plusieurs semaines d'attente, le club a trouvé son entraîneur. La reconstruction peut commencer.

Quelques jours de négociation, une indemnité de transfert versée au club portugais, et le dossier se referme. Selon L'Équipe, l'ASSE et Estoril ont trouvé un terrain d'entente financier ce week-end pour racheter les deux saisons restantes du contrat de Cathro. L'annonce officielle est imminente.

Il succède à Philippe Montanier, dont le bail expirait fin juin et qui avait signifié qu'il ne souhaitait pas s'engager en Ligue 2. Cathro, lui, a dit oui. Et il n'a pas hésité longtemps.

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ASSE : Un choix qui rompt avec la culture maison

Titulaire de la licence pro UEFA, formé pendant plus de quinze ans dans le football européen de haut niveau, Cathro n'a jamais connu la France ni la Ligue 2. Son parcours est ailleurs : adjoint de Nuno Espírito Santo à Rio Ave, Valencia, Wolverhampton et Tottenham, assistant de Benítez à Newcastle, entraîneur principal à Hearts et donc à Estoril. Il a touché à la Liga, à la Premier League, à la Ligue des champions, et au championnat saoudien avec Al-Ittihad.

Deux saisons au Portugal : 8e en 2024-2025, 10e cette année. Des résultats honnêtes pour un club sans moyens, mais une méthode reconnue. À Estoril, ses équipes jouaient vers l'avant, construisaient proprement, pressaient haut. C'est exactement ce que Kilmer Sports attendaient pour l'ASSE.

Ce que les Verts espèrent, ce que Cathro doit prouver

Saint-Étienne en Ligue 2 n'a pas besoin que d'une philosophie, elle a besoin de points. Cathro va découvrir un championnat rugueux, des déplacements parfois ingrats, une pression de supporters qui ne plaisantent pas avec la remontée. Son foot ibérique, élaboré sur des terrains portugais, va être mis à l'épreuve dès les premières journées d'août. L'ASSE rea attendue. Cathro également.

Mais le profil a une cohérence. KSV ne voulait pas un pompier de service. Le club investit sur un projet, sur un nom qui construit quelque chose. Cathro arrive avec une méthode rodée, et la maturité de quelqu'un qui a déjà tout raté une fois et en a tiré les leçons.

Les Verts ont un entraîneur. À lui de transformer ça en montée.

Source : L'Équipe (Joël Domenighetti, 8 juin 2026)