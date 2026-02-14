Ce samedi soir au stade du Roudourou, l’AS Saint-Étienne se déplaçait sur la pelouse de l’En Avant Guingamp dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2. Un rendez-vous attendu face à un concurrent ambitieux dans la course au haut de tableau. Les Verts avaient l’occasion de confirmer leur dynamique naissante et de mesurer leur solidité loin de Geoffroy-Guichard, face à une formation bretonne ambitieuse et difficile à manœuvrer à domicile. Résultat, victoire 2-1 de l'ASSE. À l’issue de la rencontre, les joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir, à chaud, sur les temps forts de cette confrontation disputée.

Louis Mafouta (Guingamp) : "On ne passe pas loin, c’est vrai. On fait une mauvaise première mi-temps. Après, l’arbitre ne nous aide pas. Il y a une faute dès le début, il ne la siffle pas. Pour eux, il la siffle. Ça tue le match. C’est frustrant à prendre en deuxième mi-temps, mais il n’y a pas photo. On fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Mais c’est frustrant, ces erreurs d’arbitrage comme ça, ça tue le match. Je pense qu’il y a une très bonne équipe, qui a changé de coach et qui a un autre état d’esprit. On est vraiment passés de peu pour faire un match nul, mais c’est frustrant, très frustrant."

Moueffek (ASSE) : "On va continuer sur cette lancée"

Aïmen Moueffek (ASSE) : "Mon poignet ? En retombant, il marche sur mon poignet, mais ça va. J’ai encore mal, mais ça va. C’était un match important. Guingamp est une belle équipe, donc c’était important pour nous deux de prendre des points pour remonter au classement, et c’est chose faite. C’est très serré. Il ne faut pas rater de match si on veut prendre le maximum de points possibles. On va continuer sur cette lancée. Après, je ne sais pas s’il y a un effet avec le nouveau coach, mais c’est sûr que, pour l’instant, on est sur deux victoires. On est très heureux et il faut continuer comme ça."