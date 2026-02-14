L’AS Saint-Etienne (ASSE) a retrouvé le succès, le week-end dernier, face au MHSC, pour la première de son nouveau coach. Les hommes de Philippe Montanier espéraient confirmer ce samedi soir, sur la pelouse de l’En-Avant Guingamp. Résumé du match entre les ligériens et les Costarmoricains.

En renouant avec le succès face à Montpellier, l’ASSE a réalisé une bonne opération et a pu revenir à quatre points de Troyes, leader. Les stéphanois avaient l’occasion de mettre davantage la pression sur l’ESTAC avant son match à Bastia, lundi soir. Pour cela, les hommes de Philippe Montanier se devaient de prendre les trois points sur la pelouse de Guingamp.

Entame parfaite pour l'ASSE

Le match démarre fort pour les Stéphanois. Dès la 8e minute, Lucas Stassin provoque un penalty après un retour précipité de Donatien Gomis dans sa surface. L’attaquant des Verts obtient la sanction logique. Zuriko Davitashvili ne tremble pas. Le Géorgien ajuste Adrian Ortola d’un tir croisé du droit à ras de terre. Le portier guingampais part du bon côté mais ne peut empêcher l’ouverture du score.

L’ASSE enchaîne. À la 14e minute, les hommes de Philippe Montanier récupèrent haut le ballon au milieu. Boakye lance Irvin Cardona sur l’aile droite. Le centre du Maltais est précis. Davitashvili surgit et place une tête à bout portant pour signer un doublé express. Les Verts mènent 0-2 et assomment les Bretons.

Guingamp tente de réagir mais Saint-Étienne reste tranchant en transition. À la 20e minute, Cardona déborde encore à droite et centre pour Stassin. La reprise croisée du Belge s’écrase sur le poteau gauche d’Ortola. L’ASSE frôle le troisième but. Juste avant la pause, les Stéphanois affichent une première période aboutie. Solides derrière, efficaces devant, ils rentrent aux vestiaires avec deux buts d’avance (0-2, 45’+3).

Souffrance en seconde

Au retour des vestiaires, Guingamp pousse. À la 60e minute, sur corner, Mbemba laisse filer le ballon au second poteau. Donatien Gomis, fautif sur le penalty initial, se rattrape et marque de la tête à bout portant. Les Bretons reviennent à 1-2 et relancent le suspense.

Les Verts ne paniquent pas. Kevin Pedro croit faire le break à la 72e minute après une erreur de Gomis, mais Ortola remporte son face-à-face au premier poteau. En fin de match, Gautier Larsonneur s’illustre. Le capitaine stéphanois réalise trois arrêts importants, dont une parade décisive à la 87e minute face à Tanguy Ahilé, bien servi par Stanislas Kielt.

Malgré la pression bretonne, l’ASSE tient bon. Une victoire précieuse, acquise grâce à un Davitashvili clinique et un Larsonneur impérial dans les moments chauds.