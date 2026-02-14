L’AS Saint-Étienne se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de l’En Avant Guingamp, au stade du Roudourou, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2. Une affiche importante dans la course au haut de tableau, face à un concurrent direct, dans un championnat toujours aussi resserré. À l’issue de la rencontre, remportée par les Verts 1-0, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin de livrer leur analyse et de revenir sur le scénario d’un match disputé et riche en enjeux.
Sylvain Ripoll (Guingamp) : "La sensation d’avoir raté cinq minutes de notre match, vraiment, entre la dixième et la quinzième minute, quand on prend les deux buts, ce qui nous a flingué la fin de la première mi-temps aussi. Et puis après, entre la deuxième mi-temps et notamment les dix premières minutes, avant le but gag un peu, ça nous laisse beaucoup de remords, beaucoup de regrets sur ce match-là.
Philippe Montanier (ASSE) : "C'était chaud !"
Philippe Montanier (ASSE) : "Ah oui, c’était chaud ! C’est vrai qu’il y a eu un peu plus de tension. On a fait une très belle première mi-temps, on a réalisé ce qu’on voulait faire. Et puis après, on a une équipe de Guingamp… Je crois que tout le monde ne viendra pas gagner ici parce que c’est une belle équipe. C’est difficile de jouer ici. Ensuite, il a fallu tenir. Et je dirais que c’est une victoire qui me plaît aussi parce qu’elle est dans la difficulté, avec certaines valeurs qui sont chères à nos supporters : jouer avec le cœur, jouer avec les tripes. Il a fallu s’arracher, être solidaires, être unis jusqu’à la fin, et ils l’ont été.
On sait que c’est une division qui est dure, on sait qu’on va souffrir. Mais le plus important pour nous, c’est de souffrir ensemble, et aussi de jouer ensemble. Et quand on le fait, parfois on le fait bien. Maintenant, il aurait fallu avoir une meilleure maîtrise. Le scénario idéal, ce serait de mettre le troisième but sur la moindre opportunité pour tuer le match.
Boakye a cette polyvalence-là. Il est intéressant aussi sur les côtés. Sur les conseils d’Ilan, il faut rendre à César ce qui est à César : à Montpellier, il m’avait certifié qu’Augustine avait le talent pour jouer aussi ici, qu’il en avait la capacité. On l’a fait cette semaine, et en effet il a de l’activité, du volume, de la technique, du collectif. Il coche beaucoup de cases et forcément sa polyvalence nous intéresse beaucoup."
Montanier (ASSE) : "Je trouve qu’on a retrouvé une solidité défensive"
"Il y a eu beaucoup moins de maîtrise en deuxième mi-temps. Je pense que c’est dû à Guingamp, qui a vraiment bien pressé, qui a poussé avec ses supporters. Je dirais que c’est eux qui nous ont empêchés de bien maîtriser le ballon, de sortir, de mettre la pression. Peut-être un peu nous aussi, mais je trouve que c’est surtout eux. Ils ont fait une grosse, grosse deuxième mi-temps. Ils ont failli revenir. Forcément, dans ces temps faibles-là, il aurait fallu cette maîtrise pour garder le ballon, se projeter, le garder plus haut. On n’y est pas arrivés et ça prouve aussi ce qu’on disait aux joueurs : on apprécie cette victoire, mais il y a encore pas mal de travail à faire.
Je trouve qu’on a retrouvé une solidité défensive, même si c’était chaud en deuxième mi-temps. La première mi-temps doit être un bon exemple à reproduire, non plus sur 45, 50 ou 60 minutes, mais au moins sur 70 ou 80 minutes, en alternant cette solidité défensive, cette maîtrise collective, puis cette capacité, dans les 20 derniers mètres, à se projeter et à enchaîner vers l’avant.
C’est important de souligner le travail de Lucas Stassin. C’est vraiment un travail compliqué quand on joue à l’extérieur comme ça. Il a été précieux dans le harcèlement, il a gardé le ballon, il a fait les appels. Je pense qu’il va continuer. Il faut persévérer. A priori, il est proche de la passe décisive ou du but. Il faut qu’il persévère. Comme tu le soulignes, il monte à chaque fois d’un cran. J’espère que ça va continuer comme ça. Il n’y a pas de raison."