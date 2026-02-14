Zuriko Davitashvili a porté l’ASSE vers une victoire précieuse sur la pelouse de l’EA Guingamp (2-1). Auteur d’un doublé express, le Géorgien a été le grand artisan du succès stéphanois. Voici ses buts en images ci-dessous.

L’AS Saint-Étienne voulait enchaîner après son succès face au Montpellier HSC. Le déplacement à Guingamp s’annonçait piégeux. Mais les Verts ont affiché leurs ambitions dès les premières minutes. Appliqués, agressifs à la récupération et tranchants en transition, ils ont rapidement fait la différence.

Au cœur de cette performance collective, un homme a brillé. Zuriko Davitashvili a livré une prestation clinique. Deux frappes, deux buts. Et un message fort envoyé à la concurrence. Un succès construit sur une entame parfaite et un réalisme redoutable.

Davitashvili assomme Guingamp en 14 minutes

Le match démarre sur un rythme élevé. À la 8e minute, Lucas Stassin provoque un penalty après une intervention maladroite de Donatien Gomis.

L’arbitre n’hésite pas. Zuriko Davitashvili s’avance. Le Géorgien ne tremble pas. Frappe croisée du droit, à ras de terre. Adrian Ortola part du bon côté mais ne peut rien faire. 0-1 pour les Verts.

Saint-Étienne ne relâche pas la pression. Six minutes plus tard, récupération haute au milieu. Boakye décale Irvin Cardona sur la droite. Le centre est précis. Davitashvili surgit au premier poteau. Tête à bout portant. 0-2.

En quatorze minutes, l’ailier stéphanois signe un doublé express. Guingamp est sonné.

Un doublé décisif malgré la pression bretonne

Au retour des vestiaires, Guingamp hausse le ton. Sur corner, Donatien Gomis réduit l’écart de la tête à la 60e minute. Le suspense renaît. En fin de rencontre, Gautier Larsonneur se montre décisif. Le capitaine multiplie les arrêts importants. Sa parade à la 87e minute face à Tanguy Ahilé maintient l’avantage stéphanois. 1-2 score final.

Mais le tournant du match reste ce doublé de Davitashvili. Deux actions, deux gestes justes, une efficacité maximale. Dans un championnat où chaque point compte, son réalisme a pesé lourd.

L’ASSE repart de Bretagne avec trois points précieux.

Penalty pour les Verts et un match qui commence bien pour nos verts ) Guingamp avec Zuriko qui transforme (0-1) pic.twitter.com/dQ5rpeMH8V — Alex (@Alex_InDaHouse2) February 14, 2026