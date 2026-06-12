La FIFPRO et la FIFA ont annoncé ce mercredi deux accords historiques qui vont transformer en profondeur le système des transferts et la gouvernance du football mondial. L'UNFP, syndicat des footballeurs professionnels français, s'en réjouit.

Pour les joueurs français, du plus petit contrat au plus grand, ces réformes pourraient changer les règles du jeu.

FIFA Les joueurs touchent désormais une part de leur transfert

C'est l'une des avancées les plus concrètes pour les footballeurs professionnels français. Pour la première fois, les joueurs percevant moins de 150 000 euros par saison (12.500€ par mois) se voient garantir une part directe de l'indemnité de leur transfert. Minimum obligatoire : 5% versés directement par le club vendeur.

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Le principe est simple et révolutionnaire à la fois : quand le talent d'un joueur crée de la valeur pour un club, le joueur en bénéficie directement. Dans un championnat comme la Ligue 2, où les transferts concernent souvent des montants modestes et des joueurs aux salaires limités, cette mesure n'est pas que symbolique.

FIFA : La fin des pratiques abusives expressément interdites

Les réformes s'attaquent aussi à des pratiques que de nombreux joueurs ont pu subir sans recours efficace. Rétrograder un joueur pour faire pression sur lui, le contraindre à s'entraîner à l'écart du groupe, retenir son passeport ou détourner les procédures d'enregistrement : tout cela est désormais expressément interdit par le règlement FIFA.

Ces situations ne concernent pas que les grands clubs. Elles arrivent à tous les niveaux du football professionnel, y compris en Ligue 2 et en National. L'interdiction formelle et les sanctions prévues donnent enfin aux joueurs un levier juridique concret face à ces comportements. Les fameux loft sont dans le viseur. Reste à voir comment cette règle sera appliquée au sein des clubs.

L'article 17 réformé : la leçon tirée de l'affaire Diarra

C'est le cœur de la réforme. L'article 17 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs, celui qui avait conduit à la condamnation de Lokomotiv Moscou dans l'affaire Lassana Diarra, est profondément modifié. Désormais, un joueur traité injustement par son club ne verra plus l'indemnité qui lui est due réduite au motif qu'il a retrouvé un employeur entre-temps. Quand un club manque à ses obligations, le joueur a droit à l'intégralité de sa rémunération contractuelle, avec des sanctions supplémentaires en cas de comportement abusif. Là encore, attendons de voir dans les faits.

Les clubs qui ne paient pas seront sanctionnés plus vite

Autre avancée : les clubs qui ne respectent pas leurs obligations financières s'exposeront à des conséquences sportives et financières plus rapides. Les sommes versées en retard seront assorties d'un taux d'intérêt de 8%. Et si les instances nationales n'agissent pas, les joueurs pourront interpeller directement à la FIFA pour faire exécuter les décisions.

ASSE : Les jeunes joueurs mieux protégés

Les jeunes formés en club pourront désormais signer un premier contrat professionnel d'une durée de cinq ans. Une mesure qui concerne directement les centres de formation français, parmi les plus productifs d'Europe.

Un impact immédiat pour l'ASSE. En effet, jusqu'alors, les clubs ne pouvaient proposer un premier contrat professionnel de plus de 3 ans. Ce qui placait parfois les clubs, comme l'ASSE, dans une situation inconfortable. Très rapidement, dès l'éclosion des joueurs, ils étaient très souvent contraint de vendre ou renégocier. Cette réforme change le cadre légal et aura des conséquences directes pour l'ASSE et les clubs français.

Source : FIFPRO (communiqué officiel, 10 juin 2026)