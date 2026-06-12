Les recruteurs de l'ASSE ont fait le déplacement pour le Tournoi Maurice-Revello. Pendant qu'Abdoulaye Kanté dispute la compétition avec les U23 ivoiriens, les scouts stéphanois scrutent les matchs avec une attention particulière. Un mercato estival qui commence à prendre forme sur les bords de la Méditerranée.

Kanté au Tournoi de Toulon, mais son avenir reste flou

Le milieu de terrain stéphanois fait partie de la sélection ivoirienne U23 engagée dans le Festival international espoirs Maurice-Revello, anciennement connu sous le nom de Tournoi de Toulon. La compétition, réservée aux moins de 21 ans, réunit huit nations pour cette édition 2025. Pour l'instant, Kanté n'a pas encore foulé la pelouse.

Son avenir à Saint-Étienne reste suspendu. Une accession en Ligue 1 aurait automatiquement déclenché la levée de son option d'achat, mais la descente en Ligue 2 change la donne. Le dossier n'est pas réglé, et le joueur n'a pas encore de certitude sur son futur club.

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Abdoulaye Kanté a participé à 13 rencontres dont 12 en tant que titulaire. S'il a rapidement trouvé sa place dans l'entrejeu stéphanois, il a paru essouflé en fin de saison. Qui de son avenir qui s'inscrit en pointillé à l'ASSE.

Les scouts de l'ASSE en mission à Toulon

Selon nos informations, des recruteurs stéphanois sont très attentifs au Tournoi Maurice-Revello et observent attentivement les matchs. Si plusieurs championnats ont été passés au crible ces derniers mois, ce tournoi présente un avantage évident : il concentre en quelques jours les meilleures jeunes pousses de la planète, souvent encore accessibles à des prix raisonnables avant qu'elles n'explosent sur la scène européenne.

Pour un club qui repart en Ligue 2 sous les ordres d'Ian Cathro et qui doit repenser son recrutement, c'est une fenêtre d'observation idéale. Les profils ciblés ne sont pas encore connus, mais la présence des recruteurs verts sur place est un signal clair : le mercato stéphanois est bien lancé.