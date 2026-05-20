Le barrage entre l'ASSE et Nice risque de se transformer en fiasco internationale. La FIFA a été saisie pour obtenir une dérogation permettant aux deux clubs de conserver leurs internationaux. La réponse serait négative. Résultat : l'ASSE pourrait perdre trois joueurs, Nice jusqu'à six. Un séisme qui rebat toutes les cartes avant le 26 mai.

ASSE : La stratégie étonnante de l'OGC Nice pour préparer les barrages

ASSE - Nice : La règle FIFA qui change tout

Le calendrier du barrage a déjà été bouleversé une première fois par la finale de Coupe de France entre Nice et Lens, programmée vendredi 22 mai au Stade de France. Pour permettre aux Aiglons de disputer cette finale, les matchs aller et retour ont été repoussés aux 26 et 29 mai. Ce décalage, qui semblait arrangeant sur le papier, crée en réalité un problème réglementaire majeur.

La FIFA impose à tous les clubs de libérer leurs internationaux à compter du 25 mai pour la préparation de la Coupe du Monde 2026, qui débute au Canada, au Mexique et aux États-Unis le 11 juin. Date butoir : la veille du barrage aller à Geoffroy-Guichard (24 mai). Autrement dit, les sélections peuvent légalement réclamer leurs joueurs avant même que la première balle ne soit frappée dans ce barrage.

Des dérogations existent dans les textes de l'instance mondiale, mais elles sont strictement limitées aux finales des compétitions interclubs : PSG-Arsenal en Ligue des champions et Crystal Palace-Rayo Vallecano en Ligue Conférence. Le barrage ASSE-Nice, aussi décisif soit-il pour les deux clubs concernés, ne rentre pas dans ces critères. La demande de dérogation transmise par la LFP à la FIFA ne devrait pas aboutir selon Ouest-France

Nice potentiellement amputé de six éléments

C'est le club azuréen qui paie le prix fort dans ce scénario. Le nombre de joueurs susceptibles d'être réclamés par leurs sélections respectives avant la fin du barrage est vertigineux.

Ali Abdi pourrait être convoqué par la Tunisie. Elye Wahi, meilleur buteur du Gym cette saison, est appelé par la Côte d'Ivoire. Il est certes suspendu pour le match aller à Geoffroy-Guichard, mais le risque de le perdre pour le retour du 29 mai à l'Allianz Riviera est bien réel. Yehvann Diouf et Antoine Mendy sont susceptibles de rejoindre la sélection sénégalaise. Hicham Boudaoui pourrait être réclamé par l'Algérie. Et Kojo Peprah Oppong par le Ghana.

Six joueurs potentiellement absents pour tout ou partie d'une double confrontation décisive. Pour un effectif déjà fracturé mentalement, atteint physiquement après une saison incluant l'Europa League, et dont les données de jeu révèlent une dynamique catastrophique depuis des mois, perdre autant d'éléments serait une catastrophe supplémentaire.

L'ASSE exposée aussi

Les Verts ne sont pas épargnés. Ben Old, appelé par la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde, pourrait être contraint de rejoindre sa sélection dès le 25 mai. Le latéral est titulaire indiscutable dans le couloirs gauche depuis des mois.

Augustine Boakye et Ebenezer Annan sont dans une situation plus nuancée. Les deux joueurs figurent sur la liste élargie du Ghana pour un match amical face au Mexique le 22 mai. L'enjeu pour eux est de convaincre le sélectionneur ghanéen de les inclure dans le groupe définitif pour le Mondial. Selon les décisions prises après ce match amical, ils pourraient rentrer à Saint-Étienne dans la foulée ou rejoindre directement le rassemblement de sélection. Le flou est complet.

Toutefois, selon le journaliste Yaw Caleb, Boakye ne sera pas du voyage face au Mexique. Lui comme Annan étaient bien présent à l'entrainement du jour.

Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili sont également concernés théoriquement, mais Malte et la Géorgie ne participent à la Coupe du Monde 2026. Ces fédérations n'ont donc pas la même pression pour imposer une libération anticipée de leurs joueurs. Montanier peut raisonnablement espérer les conserver pour les deux matchs.

ASSE : Un retour important se profile chez les Verts

Le dernier mot appartient aux sélections

C'est là que tout se jouera dans les prochains jours. La FIFA n'accordant pas de dérogation globale, chaque cas sera traité individuellement. La LFP, la FFF et les deux clubs devront négocier directement avec chaque fédération nationale concernée. Certaines seront compréhensives, d'autres ne lâcheront rien.

La Nouvelle-Zélande, qui disputera sa première Coupe du Monde depuis des années, n'a que peu de raison de laisser Ben Old disponible pour un barrage de Ligue 1. Le Ghana, qui prépare un match amical face au Mexique quelques jours avant la date butoir, sera attentif à sa propre préparation. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Sénégal ont tous des impératifs de préparation similaires.

Ouest France rappelle que l'an dernier, le club espagnol d'Almería avait vécu un scénario comparable lors de son barrage de promotion en Liga. Privé de son meilleur buteur Luis Suárez et de Marc Pubill pour cause de convocations internationales, il avait vu son barrage basculer dans des conditions de préparation dégradées. Le précédent est là.

ASSE - Nice : Un avantage pour les Verts ?

Si le pire scénario se confirme, Nice arrivera au barrage avec une liste considérablement réduite, sur un fond de crise institutionnelle, sportive et humaine déjà bien présente. Les Verts, eux, perdraient moins de joueurs et garderaient une ossature plus intacte. Pour autant l'ASSE devrait composer sans latéral gauche et sans son créateur numéro 1.

Montanier a prévenu depuis le début : pas question de miser sur les difficultés de l'adversaire. Mais certains scénarios s'imposent d'eux-mêmes. Un Nice privé de Wahi pour le retour, de Boudaoui, Diouf et Mendy sur l'ensemble de la double confrontation, dans un stade probablement à huis clos selon la décision de la commission de discipline attendue ce mercredi : le contexte s'annonce décidement très particulier pour cette double confrontation ASSE - Nice.

Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés le 26 mai. Le Chaudron fera le reste.

Source : Ouest-France