Sans club depuis son départ de l'ASSE en janvier dernier, Eirik Horneland a trouvé son nouveau point de chute. Le Norvégien va retourner en Scandinavie, où il va prendre la tête de Malmö, en Suède.

Eirik Horneland rebondit enfin. Entraîneur de l'ASSE entre décembre 2024 et janvier 2026, le Norvégien était au chômage forcé depuis son départ du Forez, il y a six mois. À la tête d'une formation aux moyens démesurés pour la Ligue 2, le technicien n'était jamais parvenu à faire évoluer son équipe comme il le souhaitait. L'histoire entre Horneland et les Verts s'est terminée sur une triste défaite face à Boulogne (0-1) dans un Geoffroy-Guichard lassé.

Sans club depuis son départ de l'ASSE

Depuis, avec l'arrivée de Philippe Montanier, le club stéphanois s'était remis à rêver d'un retour en Ligue 1. Longtemps dans le top 2 et même revenus sur le leader troyen, les Verts se sont finalement sabotés. En cause, trois défaites consécutives à Bastia (2-0), face à Troyes (0-3) et à Rodez (2-1) qui ont éjecté l'ASSE des places synonymes de remontée directement. Devancé par l'ESTAC et le promu Le Mans FC, le club du Forez est finalement tombé en barrages face à Nice (0-0, 4-1). De quoi acter une quatrième saison en Ligue 2 sur les cinq dernièrs exercices.

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Un fiasco vécu de loin par Horneland. Retourné dans sa Norvège natale, l'entraîneur devrait retrouver un poste dans les prochaines heures. Annoncé du côté du SK Braan, la formation qu'il coachait avant d'arriver à Saint-Étienne, c'est finalement en Suède que l'homme de 51 ans semble parti pour poursuivre sa carrière. D'après les informations du média Expressen, Horneland est sur le point de s'engager avec Malmö.

Horneland devra relever Malmö

Alors qu'un retour en Norvège était attendu, c'est finalement le grand club suédois qui devrait rafler la mise. Toujours selon l'Expressen, Horneland a déjà rencontré la direction sportive du MFF, qui apprécie son football intense basé sur un pressing haut. Si les deux parties sont encore en négociations, une issue rapide est espérée pour une officialisation avant le retour des joueurs de Malmö pour la préparation estivale, mi-juin.

Horneland aura pour mission de relever un club traumatisé par des derniers mois extrêmement difficile. En effet, champion en 2024, Malmö est depuis très loin de son statut de mastodonte du football suédois. En 2026, le MFF a perdu à huit reprises en 16 matches officiels et ne point qu'au neuvième rang du championnat national.