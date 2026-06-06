Alors que le mercato estival n’ouvrira officiellement ses portes que le 15 juin, plusieurs clubs de Ligue 2 ont déjà lancé leur chantier estival. Du côté de l’ASSE, le calme règne encore et la question de l'entraîneur doit d'abord être reglée, tandis que de nombreux concurrents ont commencé à remodeler leur effectif.

La saison 2026-2027 se prépare déjà en coulisses. Si les transactions ne pourront être officiellement enregistrées qu’à partir du 15 juin, plusieurs formations de Ligue 2 ont communiqué leurs premiers mouvements. Entre fins de contrat, retours de prêt et premiers recrutements, le paysage du championnat commence à prendre forme.

Pour l’AS Saint-Étienne, aucun mouvement n’a encore été annoncé. Une situation qui contraste avec l’activité observée chez plusieurs concurrents directs.

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Mercato Ligue 2 : de nombreux effectifs déjà bouleversés

Parmi les clubs les plus actifs, le FC Metz poursuit sa reconstruction après plusieurs départs importants. Le club lorrain a déjà enregistré les arrivées d’Ibou Sané, Joseph Nduquidi et Morgan Bokele. En parallèle, cinq joueurs quittent l’effectif, dont Koffi Kouao et Kévin Van den Kerkhof.

Le Stade de Reims, également engagé dans une profonde restructuration, a officialisé l'arrivée définitive de Samuel Kotto et le retour d'Antoine Leautey. En revanche, plusieurs départs ont été enregistrés, notamment ceux de Nicolas Pallois, Alexandre Olliero et Yassine Benhattab.

Dijon avance aussi ses pions. Le DFCO a recruté Moussa Faty et Ismaïl Bouleghcha en provenance du Puy-en-Velay. Grenoble a, de son côté, sécurisé l'arrivée du gardien Alexandre Olliero.

D’autres formations se montrent plus discrètes mais enregistrent déjà des changements significatifs. C’est notamment le cas de Dunkerque, Guingamp ou encore Clermont, qui voient plusieurs cadres ou joueurs prêtés quitter leur effectif.

L’ASSE dans l’attente avant d’entrer sur le marché

À Saint-Étienne, aucune arrivée ni aucun départ n’ont été officialisés à ce stade. La direction sportive travaille néanmoins en coulisses afin d’anticiper une saison qui s’annonce particulièrement relevée. Il existe encore de nombreuses incertitudes sur le staff et le club travaille d'abord sur ce secteur-là.

Contrairement à plusieurs clubs de Ligue 2 déjà contraints de gérer de nombreuses fins de contrat ou retours de prêt, les Verts disposent encore de temps pour ajuster leur effectif.

Cette période d’observation pourrait également permettre aux dirigeants stéphanois de saisir certaines opportunités de marché dans les semaines à venir. Comme chaque été, les premiers jours du mercato servent souvent à officialiser des dossiers déjà bouclés depuis plusieurs semaines.

Une concurrence qui se met déjà en ordre de bataille

Le constat est clair : plusieurs clubs de Ligue 2 ont déjà commencé à remodeler leur effectif avant même l'ouverture officielle du marché des transferts. Metz, Reims, Dijon ou encore Pau ont pris de l'avance dans leur préparation.

Pour l’ASSE, l’heure n’est pas encore aux annonces. Mais dans un mercato où la réactivité est souvent déterminante, les supporters stéphanois surveillent désormais avec attention les prochains mouvements qui pourraient rapidement animer l’actualité du club.

Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair sur les ambitions du mercato stéphanois et sur les premiers renforts attendus autour de Philippe Montanier.

Source : Ligue 2 BKT