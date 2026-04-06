Longtemps menés à Nancy, les Verts ont trouvé la faille en toute fin de rencontre pour ne pas rentrer bredouille. En arrachant l’égalisation, Lucas Stassin a évité à Philippe Montanier de connaître sa première défaite avec l’ASSE. Voici les enseignements de cette rencontre.

La rencontre débute de la pire des manières pour l’AS Saint-Étienne. Dès la 6e minute, Nancy profite d’un long ballon pour surprendre la défense stéphanoise. Trouvé côté gauche, Fdaouch prend le dessus sur Pedro avant d’ajuster une frappe précise du pied droit dans le petit filet opposé. Un but rapide qui ne laisse aucune chance à Brice Maubleu et met immédiatement les Verts sous pression.

Malgré ce scénario défavorable, Saint-Étienne réagit en confisquant le ballon. La possession est largement en faveur des hommes de Philippe Montanier, mais elle reste stérile face à un bloc bas nancéien bien organisé et dangereux en transition. Juste avant la pause, les Verts héritent d’une énorme opportunité d’égaliser. Après une faute sur Cardona dans la surface, un penalty est accordé. Malheureusement, Zuriko Davitashvili n’a pas trompé Basilio avec sa prise d’élan marquée d’un saut, en fin de course.

Au retour des vestiaires, l’ASSE tente de relancer la machine avec plusieurs changements et un passage en 4-3-3. Les occasions se multiplient, mais l’efficacité fait défaut, à l’image de Stassin qui manque le cadre seul face au but. Basilio continue de briller, notamment devant Duffus.

Il faut finalement attendre le temps additionnel pour voir les Verts revenir. Sur un centre de Cardona, Stassin égalise de la tête (1-1, 96e). Un point arraché sur le fil, mais des regrets persistants.

Montanier a su corriger son erreur tactique pour préserver l’invincibilité

Tout n’a pas été parfait, loin de là. Alignée en 3-4-3 au coup d’envoi, l’ASSE a souffert d’entrée, prise dans le dos sur l’ouverture du score rapide de Nancy. Le système n’a pas fonctionné, laissant trop d’espaces et un manque de maîtrise dans les transitions. Contrairement à la rencontre face à Annecy, Nancy n’a laissé aucun espace dans sa défense. En menant rapidement au score, les hommes de Correa ont reculé afin de batîr une véritable forteresse devant la cage de Basilio.

Philippe Montanier a su réagir. Dès la pause, le coach stéphanois revient à une défense à quatre et rééquilibre son équipe. Le visage des Verts change alors sans pour autant parvenir à apporter le danger malgré une pression constante sur le bloc nancéien. Cependant, cette capacité d’adaptation a permis à l’ASSE d’éviter les contres dangereux. En fin de partie, le but égalisateur de Stassin a permis au coach normand de ne pas connaître la défaite et de prolonger sa série d’invincibilité.

Stassin redevient l’homme providentiel de l'ASSE

Quand l’ASSE doute, Lucas Stassin répond présent. Encore une fois. L’attaquant belge a délivré les siens dans les ultimes secondes, inscrivant son cinquième but sur les cinq derniers matchs. Pourtant, il avait manqué une énorme occasion plus tôt, seul face au but.

Malgré cette opportunité, Lucas Stassin n’a pas lâché. Toujours présent dans la surface, toujours disponible, il a fini par faire la différence sur un centre parfait de Cardona. Son sens du timing et son efficacité dans les moments clés en font aujourd’hui l’arme offensive principale des Verts. Depuis six semaines, Stassin est en confiance, et cela change tout. Dans cette fin de saison tendue, il pourrait bien redevenir le facteur décisif du groupe stéphanois.

La trêve internationale a puisé dans les ressources

Ce match a aussi laissé apparaître des signes de fatigue. Plusieurs internationaux stéphanois sont revenus émoussés, moins tranchants dans les duels et dans les enchaînements. Davitashvili, notamment, a manqué un penalty important et n’a pas eu son influence habituelle.

Globalement, le rythme a semblé moins soutenu, avec des approximations techniques inhabituelles comme celles de Ben Old, en début de rencontre. La trêve internationale a coupé la dynamique et pesé physiquement sur certains cadres. L’ASSE a dû puiser dans ses ressources pour revenir dans la rencontre. Ce nul s’explique aussi par ce contexte. Il faudra rapidement retrouver de la fraîcheur pour aborder le sprint final avec toutes les armes.