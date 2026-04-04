Pour le compte de la 29ᵉ journée de Ligue 2, les hommes de Philippe Montanier se déplacaient sur la pelouse du stade Marcel-Picot pour affronter l’AS Nancy-Lorraine. À quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre, le coach de l'ASSE s'est confié au micro de beIN Sports.

Deuxièmes au classement, les Verts avaient l’occasion, dans un stade Marcel-Picot bien rempli, d’enchaîner une huitième rencontre consécutive sans défaite. Dans ce sprint final, ils doivent engranger chaque point pour se rapprocher de leur objectif, tandis que l’ASNL, 15ᵉ au classement, lutte pour s’éloigner de la zone de relégation.

D’autant qu’un bon résultat aurait permis aux Verts de profiter des résultats de l’après-midi. En effet, le Stade de Reims a été tenu en échec (0-0) sur sa pelouse face à Boulogne, tandis que le leader troyen a concédé le match nul à la Mosson (2-2) contre Montpellier. Les Verts ont malheureusement été tenu en échec (1-1).

Au micro de Florian Genton, Philippe Montanier s'est confié sur les enjeux de la rencontre :

"Brice Maubleu ? Je n’ai pas à me justifier." (Montanier, coach de l'ASSE)

Philippe Montanier : « On a récupéré les internationaux tardivement, mais ça leur fait beaucoup d’énergie car c’est toujours une grande reconnaissance. On reconduit le système en 3-4-3. Au-delà du système, c’est surtout le niveau et l’engagement que les joueurs ont eus, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Je ne pense pas que ce soit dû au système, mais à l’animation qu’on en fait. Changer de système les a mis en éveil. Après, je n’accorde pas notre prestation d’Annecy seulement au système, mais à la volonté de jouer au football.

Brice Maubleu ? Je n’ai pas à me justifier. Souvent, quand on fait le onze de départ, on prend en compte les matchs précédents, la semaine et ses particularités, du gardien jusqu’au numéro 9. Ça me semble être celui qui doit démarrer. »