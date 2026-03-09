Philippe Montanier a poursuivi son sans faute sur le banc de l’ASSE, ce week-end. Vainqueurs du Red Star, les Verts ont enchaîné un cinquième succès et un second clean sheet de suite en Ligue 2. Si la défense à brillé, les offensifs retrouvent le sourire. De quoi écarter leur adversaire de la course à la montée directe. Voici les enseignements de cette victoire.

Opposée au Red Star, l’ASSE avait une belle occasion de creuser l’écart sur son adversaire. Un succès permettait aux Verts de compter huit longueurs d’avance sur leur poursuivant du soir et de renforcer leurs ambitions de montée directe. Dans un Geoffroy-Guichard concentré, les Stéphanois savaient l’importance de ce rendez-vous.

La première période a pourtant été équilibrée. Le Red Star a confisqué légèrement le ballon, cherchant à installer son jeu au milieu, tandis que l’ASSE misait sur des transitions rapides, notamment grâce à l’activité de Zuriko Davitashvili sur son aile. Les opportunités se sont faites rares. À la 39e minute, Kevin Pedro a cadré la première tentative ligérienne, sans inquiéter Gaëtan Poussin. Dans la foulée, Damien Durand a répliqué d’une frappe enroulée passée tout près de la lucarne de Gautier Larsonneur. Le score est resté vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne a haussé le ton. Plus pressants, les Verts ont été récompensés à la 65e minute : lancé dans la profondeur, Kevin Pedro a ouvert son compteur d’une frappe puissante en angle fermé, aidée par le poteau. Le Red Star, obligé de se découvrir, a laissé des espaces. À la 80e, Davitashvili a servi Lucas Stassin en retrait, et le Belge a scellé la victoire d’un tir précis. Solide jusqu’au bout, l’ASSE s’impose 2-0 et poursuit sa dynamique.

L’ASSE sait désormais défendre

Ce succès face au Red Star confirme une évolution majeure : Saint-Étienne sait défendre. Longtemps critiquée pour sa fragilité, l’ASSE ramène désormais les clean sheets avec autorité.

Le bloc est compact, discipliné, et surtout beaucoup plus serein. Recruté cet hiver, Julien Le Cardinal change la donne. Son impact dans les duels, son placement et sa lecture des trajectoires stabilisent toute l’arrière-garde. À ses côtés, la ligne défensive élève son niveau et Larsonneur continue d’assurer dans les moments chauds.

Même lorsque le Red Star a tenté de pousser, les Verts n’ont pas paniqué. Cette solidité nouvelle donne une vraie crédibilité aux ambitions stéphanoises.

Stassin buteur, Davitashvili double passeur : le duo infernal est de retour

L’ASSE a longtemps patienté avant de faire la différence. Mais quand le talent parle, tout s’accélère. Davitashvili, encore décisif, a offert deux passes déterminantes. Sur l’ouverture du score de Kevin Pedro, puis sur le second but conclu par Lucas Stassin d’une frappe précise à l’entrée de la surface. Le Géorgien a été le détonateur offensif, toujours juste dans ses choix et incisif dans ses prises de balle.

De son côté, le Belge confirme son retour en forme. Plus mobile, plus clinique, il pèse à nouveau sur les défenses. Ce duo retrouve des automatismes au meilleur moment. Quand l’attaque stéphanoise combine à cette vitesse, elle devient redoutable.

Les Verts écartent presque le Red Star de la montée directe

Au-delà du contenu, cette victoire vaut cher. Très cher. En s’imposant 2-0, l’ASSE repousse le Red Star à huit points au classement. Un écart conséquent dans la course à la montée directe. A huits journées de la fin, cette avance parrait difficile à remonter surtout au vu de la bonne dynamique stéphanoise. Les Verts ne se contentent pas de regarder le rétroviseur, mais plûtot de rester dans la roue de l'ESTAC. Les Troyens sentent le souffle des ligériens qui ne comptent pas relâcher la pression pour s'emparer du fauteuil de leader.

Ce succès permet aux Verts de consolider leur position dans le haut du tableau et d’envoyer un message clair à leurs concurrents. Saint-Étienne ne se contente plus de suivre le rythme, elle l’impose. À ce stade de la saison, creuser un tel écart face à un rival direct ressemble à un tournant. L’ASSE avance, et elle le fait avec autorité.