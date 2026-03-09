Une semaine chargée attend l’AS Saint-Étienne (ASSE). Entre déplacements importants, matches de championnat et rendez-vous pour les équipes de jeunes, les Verts et les Vertes auront plusieurs échéances à négocier entre le 9 et le 15 mars.

Les premiers jours de la semaine seront consacrés à la préparation. Après une journée dédiée aux soins et au repos lundi, les groupes professionnels masculin et féminin retrouveront progressivement le terrain pour préparer leurs prochains rendez-vous. Les entraînements se poursuivront à huis clos avant un dernier travail ouvert au public jeudi au Centre sportif Robert-Herbin.

La première échéance officielle concernera les Vertes. L’équipe féminine se déplacera mercredi soir sur la pelouse de Dijon pour le compte de la 17e journée d’Arkema Première Ligue. Un déplacement important dans la saison des Stéphanoises qui luttent pour le maintien.

Du côté des Verts, l’objectif sera clairement tourné vers la Ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier prépareront leur déplacement à Grenoble prévu samedi soir au stade des Alpes. Une rencontre importante dans la course aux premières places.

Le week-end sera également marqué par plusieurs matches pour les équipes de jeunes et la réserve stéphanoise, avec notamment les U17 en déplacement à Grenoble et la National 3 qui recevra Dijon.

Une semaine dense donc pour l’ASSE, où toutes les catégories seront mobilisées.

ASSE : La semaine des Verts

Lundi 9 mars

Soins et repos

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 10 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mercredi 11 mars

Entraînement des pros masculins à huis clos

Arkema Première Ligue (Journée 17) : Dijon - ASSE au stade Gaston-Gérard (19h)

Jeudi 12 mars

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #GF38ASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 13 mars

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Samedi 14 mars

U17 National (Journée 21) : Grenoble - ASSE au stade du Vercors 1 (15h)

Ligue 2 BKT (Journée 27) : Grenoble - ASSE au stade des Alpes (20h)

Dimanche 15 mars

Entraînement des pros à huis clos

U19 National (Journée 21) : ASSE - Air Bel au stade Georges-Bereta (12h30)

National 3 (Journée 19) : ASSE - Dijon au stade Aimé-Jacquet (15h)

Source : ASSE.fr