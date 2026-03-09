C'est un week-end mitigé pour l'ASSE et ses trois équipes (réserve, U19 et U17). Retour sur leurs prestations respectives.

Romorantin 1-0 ASSE

But : Payet (20e) pour Romorantin.

ASSE : Touré - Stojkovic, Dodote, Kasia (puis Achour, 46e), Hornech - J. Mouton, A. Traoré, Cissé - Moulin (puis Vibert, 60e), Cheikh, Lutin Zidee (puis Mimoun, 75e). Entraîneur : Sylvain Gibert.

"Les conditions n’étaient pas réunies pour un bon match de foot ce samedi. Le football n’en est pas sorti grandi. On a le malheur de perdre ce match, c’est très très sévère. Il était très dur de faire du jeu, malgré la très bonne volonté de notre jeune équipe. Mais on n’est pas parvenus à égaliser, c’est cruel pour les joueurs. Je ne peux pas leur reprocher de bien faire les choses, c’est la difficulté de ce championnat. Il faut en tirer des enseignements. Le moindre petit détail peut coûter cher en National 3." a réagi Sylvain Gibert à l'issue du match sur le site officiel.

Pos Équipe Pts J G N P F C Diff 1 HAUTS LYONNAIS 38 18 11 5 2 31 15 +16 2 MACON 71 37 18 11 4 3 32 17 +15 3 AJ AUXERRE 2 31 18 9 4 5 26 21 +5 4 US ORLEANS LOIRET 2 31 18 9 4 5 32 21 +11 5 SO ROMORANTIN 25 18 6 7 5 25 20 +5 6 VIERZON FC 25 18 8 1 9 28 34 -6 7 U.S. FEURS 24 18 6 6 6 32 31 +1 8 DIJON FCO 2 24 18 6 6 6 27 26 +1 9 AS SAINT-ÉTIENNE 2 21 18 5 6 7 19 21 -2 10 SARAN FC 20 18 5 5 8 27 31 -4 11 FC CHAMALIÈRES 19 18 5 4 9 22 24 -2 12 JURA SUD FOOT 17 18 5 2 11 18 32 -14 13 M Y F 03 AUVERGNE 17 18 4 5 9 14 32 -18 14 COSNE UCS FOOTBALL 16 18 3 7 8 18 26 -8

Cavigal Nice 1-0 ASSE

But : 43e pour le Cavigal.

ASSE : Houngbo Civier - Teillol (puis Verhoeven, 85e), Jolivet, Mnemoi, Jolivet - N. Mouton, Ait Amer (puis Lengi, 85e), Rised - Yvas, Aini (puis Bijot, 64e), Toty. Entraîneur : Frédéric Dugand.

"Je suis très frustré parce que parfois, ce sport est injuste. Cet après-midi, il l’est par rapport à tout ce qu’on a créé en termes de jeu, par rapport à nos efforts. En première mi-temps, les deux équipes se sont neutralisées. Ce n’est pas forcément mérité de ne pas rentrer à la pause à 0-0. Mais par contre, on fait une bonne deuxième mi-temps avec beaucoup d’énergie et de patience contre un bloc très bas, en 5-4-1. On a réussi à trouver des failles avec quelques situations flagrantes. Mais on est maladroits devant le but et ça nous coûte cher. On se doit d'apprendre." a réagi le coach Frédéric Dugand à l'issue de la rencontre.

Pos Équipe Pts J G N P F C Diff 1 AS MONACO FC 21 38 18 11 5 2 38 22 +16 2 OLYMPIQUE MARSEILLE 21 38 18 12 2 4 51 21 +30 3 CAVIGAL NICE SF 21 33 19 11 2 6 23 23 0 4 MONTPELLIER HSC 21 30 18 9 3 6 44 28 +16 5 BALMA SC 21 27 19 7 6 6 28 25 +3 6 GAZELEC FC AJACCIO 21 24 19 7 4 8 23 31 -8 7 OGC NICE 21 22 18 5 7 6 24 24 0 8 SC BASTIA 21 22 19 6 4 9 26 33 -7 9 AS SAINT-ÉTIENNE 21 21 18 5 6 7 24 32 -8 10 TOULOUSE FC 21 20 18 6 2 10 29 38 -9 11 US COLOMIERS 21 18 17 5 3 9 18 33 -15 12 OLYMPIQUE ROVENAIN 21 16 17 3 7 7 24 31 -7 13 SC AUBAGNE AIR BEL 21 14 18 3 5 10 18 29 -11

ASSE 3-1 Lyon La Duchère

Buts : Gary (sp, 20e), Marliac (36e), Fuleki (57e) pour l’ASSE; 80e pour La Duchère.

ASSE : Vial - Fayolle, Mnemoi, Assoumani (puis Akil, 55e), Ngindu (puis Dani, 62e), Marliac - Mendy, Gary, Thouilleux - Fuleki (puis Sercu, 59e), Freychet. Entraîneur : David Le Moal.

"Je pense que cette victoire est méritée. J'ai beaucoup aimé notre première mi-temps, dans les déplacements, les connexions, les choix de jeu… même si tout n'a pas été fait parfaitement. La deuxième période a été moins plaisante. On a fait moins d'efforts, ce qui a donné du temps à notre adversaire. On aurait pu continuer à jouer et prendre plus de plaisir, c'est là aussi que j'attends les joueurs. Il faudra bonifier ce succès dans un rendez-vous qui ressemblera à celui-ci, face à Grenoble qui joue également son maintien. On reste dans notre objectif de développement, avec aujourd'hui un U15 et des U16 alignés. L'objectif est qu'on avance !" a réagi le coach David Le Moal à l'issue de la rencontre.