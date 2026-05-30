Le lundi 13 avril, les groupes d’Ultras de l’ASSE étaient convoqués devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Cette instance, qui donne un avis consultatif, a donné son verdict concernant la procédure de dissolution des Magic Fans et des Green Angels.

Le mardi 1er avril 2025, les groupes d’ultras stéphanois avaient obtenu gain de cause face au Ministère de l’Intérieur. La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives avait donné un avis défavorable sur la dissolution des deux groupes de supporters de l’ASSE.

Un an plus tard, le lundi 13 avril, les représentants du club ainsi que des Magic Fans et des Green Angels étaient à nouveau convoqués Place Beauvau, à Paris. Laurent Nunez, ministre de l’intérieur, a relancé la manœuvre de son prédécesseur, Bruno Retailleau.

Comme au printemps 2025, les Magic Fans et les Green Angels ont appelé à la mobilisation avant de passer devant la commission. Ce samedi, plusieurs milliers d’amoureux de l’ASSE se sont, donc, réunis pour manifester contre la procédure de dissolution visant les groupes d’ultras stéphanois.

Avant, pendant, et après la rencontre face à Dunkerque, le Peuple Vert a affiché son soutien aux groupes qui animent le Kop Nord et le Kop Sud.

Il n'y a pas que les supporters qui ont apporté leur soutien. À Nancy, puis ce samedi, les joueurs de l’ASSE portaient le tee-shirt “Le Chaudron ne se dissout pas” lors de l’échauffement. Après la victoire face à Dunkerque, les hommes de Philippe Montanier ont posé avec une banderole affichant le même message.

Un soutien populaire qui dépasse même le Forez. Plusieurs tribunes en France ont tenu à passer un message pour apporter leur force aux groupes d’Ultras de l’ASSE, dont au Groupama Stadium, antre de l’éternel rival lyonnais.

Une menace qui n’a jamais cessé de planer

Si la procédure faisait moins de bruit après le premier passage devant la commission, l’année dernière, le dossier n’a jamais été refermé. Laurent Nunez a poursuivi la démarche de Bruno Retailleau.

Ce qui a, donc, amené à une nouvelle audition ce lundi 13 avril devant cette même Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Comme l’année dernière, les groupes d’Ultras de l’ASSE étaient présents pour se défendre et obtenir un nouvel avis défavorable. En cas d'avis favorable, ce ne serait que le début d'une procédure qui pourrait durer...

La commission livre son verdict

Ce samedi 30 mai, le Progrès annonce que l’avis rendu par la Commission est le même que la saison dernière. Reste à savoir si le Ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, suivra cet avis défavorable ou s’il ira tout de même au bout de son processus.