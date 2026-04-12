La solidarité du monde ultra dépasse parfois les rivalités. Ce dimanche, alors que les Magic Fans et les Green Angels luttent contre leur dissolution, un message inattendu est apparu au Groupama Stadium. Les Bad Gones ont pris position. Et ce n’est pas le seul soutien reçu ce week-end.

Samedi, des milliers de supporters stéphanois défilaient dans les rues de Saint-Étienne avant la réception de Dunkerque. Dimanche, les messages de soutien continuaient de tomber de toute la France. Le mouvement prend de l’ampleur à mesure que la commission du lundi approche. Et l’image la plus forte de ce week-end est venue d’un endroit que personne n’attendait vraiment.

Les Bad Gones prennent position

C’est suffisamment rare pour être souligné. Juste avant le coup d’envoi du match entre l’OL et Lorient, lors de la 29e journée de Ligue 1, une banderole a été déployée dans le Virage Nord du Groupama Stadium, fief des Bad Gones. Le message était on ne peut plus clair : « Non à la dissolution des groupes stéphanois ».

Le cliché a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux. Les deux équipes étaient à l’échauffement. La banderole était visible de tout le stade.

Dans le monde ultra français, l’image a fait l’effet d’un symbole fort. Lyon et Saint-Étienne, c’est le derby le plus houleux de France, une rivalité décennale qui dépasse souvent le cadre du football. Voir les Bad Gones afficher leur solidarité envers les Magic Fans et les Green Angels, c’est un signal qui va bien au-delà du supportérisme classique.

Une mobilisation nationale qui s’amplifie autour de l’ASSE

Les Bad Gones ne sont pas les seuls à avoir pris la parole ce week-end. Partout en France, des groupes de supporters ont affiché leur soutien aux ultras stéphanois.

Au total, rappelons que 62 associations de supporters à l’échelle nationale ont déjà signé un communiqué commun contre la dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Un front uni, transversal, qui réunit des clubs aux identités et aux sensibilités très différentes. Le seul point commun : la conviction que dissoudre des associations trentenaires n’est pas la bonne réponse.

Lundi, le verdict attendu

Ce lundi, les Magic Fans et les Green Angels passent en commission place Beauvau. C’est là que tout se joue. L’avis rendu sera consultatif, mais il pèsera lourd dans la décision finale du ministère. L’an dernier, un avis défavorable unanime avait contraint le gouvernement à reculer.

Cette année, la pression populaire est encore plus forte. La mobilisation est plus large. Et les soutiens venus de toute la France — y compris du Virage Nord de Lyon — envoient un message politique clair aux décideurs : la dissolution des groupes stéphanois ne fait pas consensus. Loin de là.

Le Chaudron ne se dissout pas. Et visiblement, même les Gones le savent.