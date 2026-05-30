L’ASSE est officiellement en Ligue 2 pour la saison 2026-2027 après sa défaite à Nice (4-1) lors du barrage retour. Un nouvel échec sportif qui suscite de nombreuses réactions. Parmi elles, celle de Romain Molina, particulièrement sévère envers les dirigeants stéphanois et le propriétaire Larry Tanenbaum.

Le rideau est tombé sur une saison cauchemardesque pour l'AS Saint-Étienne. Battus lourdement sur la pelouse de l'OGC Nice ce vendredi soir (4-1), les Verts n'ont pas réussi à inverser la tendance lors de cette double confrontation de barrages.

Cette non-montée marque surtout un deuxième échec consécutif pour Kilmer Sports Ventures. Arrivé aux commandes du club en juin 2024, le groupe canadien espérait rapidement redonner à l'ASSE une place durable en Ligue 1. Deux saisons plus tard, le constat est brutal : une relégation puis une incapacité à rebondir durablement malgré des moyens financiers largement supérieurs à ceux de nombreux concurrents.

Romain Molina charge la direction de l'ASSE

Comme souvent lorsque l'actualité stéphanoise traverse une période agitée, Romain Molina n'a pas tardé à réagir. Sur son compte X, le journaliste d'investigation a publié un message particulièrement critique à l'égard de la gouvernance actuelle du club.

« Dans un monde normal, la direction de l'AS Saint-Etienne doit être congédiée pour la relégation l'an dernier et l'incapacité de remonter en L1 malgré un budget pharaonique pour la L2. »

Molina ne s'est pas arrêté là. Il s'est également interrogé sur la patience du propriétaire canadien Larry Tanenbaum face aux résultats sportifs enregistrés depuis son arrivée.

Selon lui, les investissements consentis depuis deux ans ne se traduisent absolument pas sur le terrain. Une situation qui nourrit forcément les critiques alors que l'ASSE dispose de ressources importantes pour le championnat de Ligue 2.

Larry Tanenbaum face à ses responsabilités

Le journaliste a également directement évoqué le rôle du propriétaire stéphanois :

« Jusqu'à quand le propriétaire, Larry Tanenbaum, va-t-il accepter de perdre des dizaines et dizaines de millions d'euros chaque saison pour des résultats aussi catastrophiques et une direction aussi déconnectée de la réalité ? »

Des propos qui traduisent le climat de défiance grandissant autour de la direction du club. Depuis le rachat de l'ASSE, Kilmer Sports Ventures a injecté des sommes conséquentes afin de restructurer le projet sportif et moderniser l'organisation du club.

Pour autant, les résultats sportifs restent très loin des attentes. Le nouvel echec acté ce vendredi risque désormais d'ouvrir une période de réflexion profonde. Des décisions importantes pourraient être prises dans les prochaines semaines concernant l'organisation sportive et administrative.

Une chose est certaine : après deux saisons ratées consécutives, la pression n'a jamais été aussi forte autour des dirigeants stéphanois.