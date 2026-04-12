Le rassemblement ASSE contre la dissolution des groupes ultras a franchi un cap. Avec 4 300 personnes réunies, la mobilisation grandit et le soutien politique s’affirme clairement.

La pression ne retombe pas à Saint-Étienne. Bien au contraire. Ce week-end, 4 300 supporters ont répondu présents dans les rues selon la préfecture de la Loire. Un chiffre en nette hausse par rapport au 29 mars 2025, où 3 200 personnes s’étaient déjà mobilisées. La contestation contre la dissolution des groupes ultras prend de l’ampleur. Et elle dépasse désormais le cadre des tribunes.

Dans le cortège, de nombreux élus avaient fait le déplacement. Parmi eux, le nouveau maire de Saint-Étienne, Régis Juanico. Un signal fort envoyé aux autorités. L’édile s’est exprimé dans les colonnes du Progrès, avec un message limpide : toucher aux groupes de supporters, c’est fragiliser l’identité même de l’ASSE.

ASSE : Juanico défend un football populaire

Régis Juanico n’a pas mâché ses mots. Pour lui, viser les supporters stéphanois est une erreur. Il insiste sur leur rôle essentiel dans l’ambiance du stade et dans la culture du club.

Selon lui, imaginer une remontée en Ligue 1 sans ces groupes est tout simplement impossible. Le maire évoque une culture populaire du football, incarnée par ces supporters. Il refuse clairement l’idée d’un football aseptisé, déconnecté de ses racines.

Ce discours résonne fortement auprès des fans des Verts. Depuis plusieurs semaines, ces derniers dénoncent une stigmatisation injuste. Ils revendiquent leur rôle d’acteurs majeurs de l’ambiance à Geoffroy-Guichard.

Une mobilisation politique qui s’organise

Au-delà des déclarations, des actions concrètes ont été engagées. Régis Juanico a confirmé qu’un courrier commun avait été transmis au Ministère. Tous les parlementaires de la Loire se sont unis pour défendre les groupes de supporters.

Des réunions ont également eu lieu avec l’ASSE. L’objectif est clair : trouver des solutions pour sécuriser les déplacements et les rencontres, sans passer par des mesures radicales.

Le maire évoque aussi des travaux à venir autour du stade, en lien avec la Métropole. Ces aménagements doivent permettre de rassurer les autorités, notamment sur la gestion des matchs à domicile.

ASSE : un dossier loin d’être terminé

Le dossier est désormais entre les mains de la commission compétente. Une décision est attendue dans les prochaines jours. Mais une chose est sûre : la mobilisation ne faiblit pas.

Au contraire, elle prend une tournure plus large. Supporters, élus et club avancent désormais ensemble. Une unité rare, qui pourrait peser dans la balance.

La véritable question reste entière : les autorités vont-elles entendre cet appel massif en faveur d’un football populaire à Saint-Étienne ?