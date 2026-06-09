Stefan Bajic quitte Strasbourg pour l'Alemannia Aix-la-Chapelle, en troisième division allemande. À 24 ans, le gardien formé à Saint-Étienne repart pour un nouveau chapitre loin de France, avec une seule obsession : retrouver du temps de jeu. Le long périple d'un gardien stéphanois de naissance qui n'a jamais réussi à s'installer durablement quelque part se poursuit.

Un an à Strasbourg comme troisième gardien derrière Mike Penders et Kalle Johnsson. 12 matchs joués, 9 titularisations, 24 buts encaissés, 1 clean sheet. Des apparitions comptées, une frustration qui grandit. Bajic avait besoin d'air. Il va le chercher en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, club de troisième division qui vise une montée en Bundesliga 2 la saison prochaine. Contrat de deux ans plus une troisième en option.

Bajic : Un fils du club que Saint-Étienne n'a pas su retenir

L'histoire de Bajic avec l'ASSE commence en 2016, dans les équipes de jeunes. Formé au club, il intègre le groupe professionnel en 2019-2020, puis part à Pau FC en février 2022 pour se faire les dents. La suite de sa trajectoire dit beaucoup sur les difficultés qu'il a rencontrées à s'imposer au haut niveau : Bristol City en Championship, un prêt à Valenciennes en Ligue 2, un retour à Bristol, puis Strasbourg à l'été 2025.

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À chaque étape, le même problème : le temps de jeu. Bajic a peut-être le niveau pour jouer, mais jamais dans la bonne hiérarchie au bon moment. À Bristol City, il ne percera pas. À Valenciennes, il joue davantage mais le club végète. À Strasbourg, il arrive troisième dans l'ordre des gardiens et ne bouge pas d'un cran.

L'Allemagne comme pari de relance

Aix-la-Chapelle n'est pas un club anodin. La ville est historique, le club ambitieux, et la D3 allemande est une division compétitive qui produit régulièrement des joueurs capables de franchir les échelons. Pour Bajic, c'est l'occasion de s'installer comme numéro 1, de gagner des matchs, de retrouver les sensations d'un gardien qui compte pour son équipe.

Il arrive libre, sans indemnité de transfert. Pour l'Alemannia, c'est une opportunité. Pour lui, c'est peut-être la dernière chance de relancer une carrière qui stagne depuis trop longtemps.

Né à Saint-Étienne le 23 décembre 2001, formé dans le Forez, il aurait pu devenir le gardien des Verts. La trajectoire a pris une autre direction. À Aix-la-Chapelle, Bajic a deux ans pour prouver qu'elle peut encore mener quelque part.

Source : L'Équipe (Flavien Trésarrieu, 9 juin 2026)