L’ASSE a officialisé un partenariat stratégique avec OHM Énergie, acteur français des énergies alternatives. Une collaboration locale et durable qui s’inscrit dans la politique de développement des Verts.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’AS Saint-Étienne a annoncé la signature d’une convention de partenariat avec OHM Énergie. La société française est spécialisée dans les énergies alternatives. Désormais, le logo du fournisseur apparaîtra sur la manche du maillot de l’équipe masculine ainsi que sur les supports publicitaires du stade Geoffroy-Guichard.

Un partenariat gagnant-gagnant

Ce partenariat va bien au-delà d’un simple sponsoring. Dès le 1er janvier 2026, OHM Énergie assurera la fourniture en énergie du centre sportif et administratif Robert Herbin. Un accord qui se veut mutuellement bénéfique, offrant à la société une visibilité nationale tout en accompagnant le club dans sa transition énergétique.

L’ASSE mise sur des partenariats locaux

Avec ce nouveau partenariat, les Verts poursuivent leur stratégie de développement basée sur des collaborations locales et porteuses de sens. OHM Énergie, dont le siège social est situé à Saint-Christo-en-Jarez, rejoint ainsi un cercle de partenaires local. En effet le club compte parmi ses partenaires le Groupe Sileane, Casino, Desjoyaux Piscines et Saint-Étienne Métropole.

Cette orientation illustre la volonté du club de s’appuyer sur son ancrage territorial pour renforcer sa stratégie globale.

Des valeurs communes : modernité et responsabilité

Dans leur communiqué, l’ASSE et OHM Énergie mettent en avant une vision partagée, fondée sur des valeurs de proximité et de modernité. Avec une identité tournée vers le digital et un modèle basé sur les circuits courts. OHM Énergie entend promouvoir les énergies renouvelables au service d’une communauté verte et durable.

Pour le club, ce partenariat s’inscrit dans une logique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Cela confirme sa volonté de conjuguer performance sportive et engagement écologique.