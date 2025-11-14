Une semaine après leur belle victoire face au leader troyen (2-3), les Verts entament leur parcours en Coupe de France ce samedi. Mais l'ASSE peine encore à répondre aux attentes en championnat, et des doutes persistent sur l’importance accordée à cette compétition. Analyse dans notre avant-match diffusé sur YouTube.

AS Quetigny - ASSE

samedi 15 novembre, 20 h 30

Coupe de France, 7e Tour

Stade Gaston-Gérard

Un coup à jouer à fond pour l'ASSE ?

"Je commence à en avoir un peu marre qu’on prenne depuis plus année la Coupe de France par-dessus la jambe, avoue Karl, chroniqueur pour Peuple Vert. Car depuis la finale de 2020, les Verts n’ont plus connu la moindre aventure dans la compétition. Et en Ligue 2, l'occasion est belle.

"Le fait d’être en Ligue 2, et avec l’effectif qu’on a aujourd’hui, je pense que c’est l’occasion d’essayer d’aller le plus loin possible", insiste-t-il. "Surtout que là, tu as deux tours à jouer contre des adversaires très abordables. Donc oui, il faut que l'ASSE joue le coup à fond, au moins jusqu’à l’entrée des clubs de Ligue 1."

Un levier de progression qu'Horneland ne doit pas négliger

"J’ai la prétention de croire que, même avec 15 absents, on doit pouvoir être supérieur à Quetigny", poursuit Karl. "Ce que j’attends de ce match-là, c’est que l'ASSE puisse créer des automatismes, notamment entre Nadé et Pedro. Que Miladinovic puisse revenir au milieu. Et même offensivement, malgré les blessés, qu’on puisse tester de nouveaux joueurs."

Une idée que partage Romain, rédacteur pour Peuple Vert. "L’année dernière, même si ça a mal tourné, j’étais content de voir des nouvelles têtes. Ça leur permet de se lancer, et nous, de les connaître. C’est un sas de préparation. Tester des joueurs, donner du rythme… Mais il y aura quand même un minimum de structure. Tardieu va sûrement souffler."

Un simple bonus ou un vrai risque pour l'ASSE ?

Mais passé ces premiers tours, le doute s’installe. "Est-ce que l'ASSE peut vraiment se permettre de la jouer à fond, s'interroge Romain. On sait qu'Horneland va le faire. Mais vu notre effectif et les calendriers à venir, est-ce qu’on ne prend pas un risque ? Est-ce qu’on ne ferait pas mieux d'utiliser ces matchs pour faire tourner sans ambition démesurée ?"

Réponse dans les prochains jours.

L'avant match est disponible sur Youtube