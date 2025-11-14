Lucas Stassin a retrouvé la sélection espoirs de la Belgique ce vendredi soir face à l’Autriche, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro U21. Toujours en quête d'une première sélection avec les Diables Rouges, l’avant-centre stéphanois reste pour l'instant avec les jeunes belges, qui poursuivaient leur course à la qualification.

Depuis la dernière trêve internationale d’octobre, Lucas Stassin vit une période plus contrastée avec l’AS Saint-Étienne. Auteur d’un bon début de saison, ponctué notamment d’un but décisif à Amiens (1-0, le 23 septembre), l’attaquant belge n’a plus trouvé le chemin des filets depuis. Moins en réussite devant le but, il a vu Joshua Duffus lui griller la priorité dans le onze de départ. Le jeune Anglais, particulièrement en forme, reste sur trois buts et trois passes décisives lors de ses dernières apparitions, s’imposant peu à peu comme le titulaire à la pointe de l’attaque verte.

Ce rendez-vous avec la sélection U21 tombait donc à point nommé pour Stassin, désireux de retrouver confiance et efficacité sous le maillot national. Face à l’Autriche, il a eu l’occasion de se remettre dans le rythme et de montrer son talent afin d'espérer taper dans l'oeil de Rudi Garcia. Les jeunes Diables Rouges, solides depuis le début de la campagne, devaient confirmer leur statut de prétendant à la qualification pour l’Euro U21.

L’ASSE espère désormais que cette parenthèse internationale permettra à Stassin de revenir dans le Forez avec plus d'envie et de confiance et, pourquoi pas, de relancer la concurrence avec Duffus lors des prochaines journées de Ligue 2.

Stassin et la Belgique douchés en fin de match

La Belgique et Stassin se sont inclinés 1-0 ce soir contre l’Autriche, un résultat frustrant qui refroidit les ambitions des Diablotins. Rejoints en tête du groupe, ils voient leur avance fondre dans ces éliminatoires de l’Euro U21. Stassin, titularisé, a disputé l’intégralité de la rencontre. Après un début de match pauvre en occasions, l’Autriche a progressivement pris le dessus, se créant les meilleures situations lors d’une première période pourtant équilibrée. Dursun a touché le poteau et Penders a dû s’employer sur un coup franc puissant de Puczka. En seconde période, les deux équipes ont continué de se neutraliser, les opportunités restant rares. La Belgique n’a réellement inquiété son adversaire qu’en fin de match. Alors que le 0-0 semblait acquis, l’entrant Erik Kojzek a inscrit le but décisif à la 82e minute, offrant une victoire précieuse à l’Autriche.