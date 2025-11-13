Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à 2 jours de l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France du côté de Dijon, face à Quetigny (R2). Le coach des Verts a évoqué les nombreuses absences stéphanoises pour ce déplacement.

C’est un vrai casse-tête pour Eirik Horneland avant le 7e tour de Coupe de France. Pour affronter Quetigny, club de Régionale 2, l’entraîneur stéphanois devra composer sans plusieurs cadres, entre blessures, incertitudes et joueurs partis en sélection.

Parmi les blessés, Maxime Bernauer et João Ferreira, absents contre Troyes, ont effectué leurs retours en début de semaine sur les pelouses de l’Etrat. Les 2 joueurs se sont entraînés individuellement. Tandis que Chico Lamba poursuit sa réathlétisation après son opération. L'ASSE doit encore patienter avant de retrouver son défenseur central portugais.

Irvin Cardona et Joshua Duffus, tous deux touchés lors du dernier match, ont quitté la pelouse à Troyes. Le premier cité a pris la direction de la sélection Maltaise pour la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il s'est d'ailleurs entraîné avec sa sélection. De quoi rassurer sur son état de santé.

Côté internationaux, la liste est particulièrement fournie : Stoijkovic (U19 serbes), Jaber (Israël), Stassin (Espoirs belges), Davitashvili (Géorgie), Ben Old (Nouvelle-Zélande) et Annan (Ghana) manqueront à l’appel. Ce qui sera également le cas de Dodote, Gadegbeku et El Jamali qui ont rejoint les U19 français en début de semaine.

Une bonne nouvelle pour l'ASSE toutefois : Miladinovic revient de suspension et pourra postuler, tandis que Djylian N’Guessan, de retour avec la réserve, pourrait connaître sa première apparition dans le groupe cette saison.

Un effectif remanié, donc, pour une rencontre où les Verts devront éviter tout faux pas face à un adversaire sans pression.

Les mots du coach de l’ASSE