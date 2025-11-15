L’ASSE entame son aventure en Coupe de France, ce samedi soir face à l’AS Quetigny au Stade Gaston Gérard de Dijon. En bourgogne, les stéphanois vont aligner un 11 bien différent de celui qui est allé faire chuter le leader de Ligue 2 la semaine passée. Entre blessures et trêve internationale, Eirik Horneland est dispensé d’une quinzaine de joueurs. Voici la compo probable des Verts pour cette rencontre.

Les clubs de Ligue 2 font leur entrée en lice dans l’édition 2025-2026 de la Coupe de France ce week-end à l’occasion du 7ᵉ tour de la compétition. L’ASSE a hérité d’un club de Régional 2 pour l’occasion. Face à Quetigny, le club stéphanois va innover dans son onze de départ au vu des nombreuses absences à l’occasion de la trêve internationale.

L’ASSE privée d’environ 15 joueurs

Eirik Horneland a vu son groupe être réduit de moitié, à l’heure de préparer le 7e tour de Coupe de France. En déplacement à Quetigny, formation de Régionale 2, le coach stéphanois devra faire sans plusieurs de ses titulaires habituels. Entre blessures, incertitudes et nombreux départs en sélection, l'effectif stéphanois est décimé.

Bonne nouvelle toutefois pour Maxime Bernauer et João Ferreira, absents contre Troyes. Les deux défenseurs ont retrouvé les terrains de l’Étrat cette semaine, mais uniquement pour un travail individuel. Leur retour à la compétition ne va donc pas intervenir dès ce week-end. De son côté, Chico Lamba poursuit sa réathlétisation après son opération et reste indisponible.

En attaque, Irvin Cardona et Joshua Duffus, tous deux sortis blessés à Troyes, restent des cas à surveiller. L’anglais, qui sera absent ce soir, espère être rétabli rapidement. Tandis que Cardona a finalement rejoint la sélection maltaise pour la fin des éliminatoires du Mondial et semble être sur pieds. Le nombre d’internationaux mobilisés complique encore la tâche du technicien norvégien. Stoijkovic, Jaber, Stassin, Davitashvili, Ben Old et Annan manqueront à l’appel. Ce qui est également le cas des jeunes Dodote, Gadegbeku et El Jamali, convoqués avec les U19 français. Heureusement, Igor Miladinovic revient de suspension, et espère débuter. Lassana Traoré, de retour de blessure, et Djylian N’Guessan postulent également pour une place dans le onze.

Horneland change de gardien

Après avoir disputé l’intégralité des minutes en championnat avec le brassard de capitaine autour du bras, Gautier Larsonneur va laisser sa cage pour cette rencontre. Eirik Horneland a annoncé en conférence de presse que Brice Maubleu sera titularisé sur la pelouse de Dijon ce samedi soir. Le portier venu de Grenoble va connaître sa seconde apparition sous le maillot Vert. Sa seule cape était déjà lors de l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France. C'était la saison dernière face à l’OM.

Dans ce XI inédit, c’est la ligne défensive qui devrait être le moins chamboulée par rapport au succès des Verts à Troyes. Dennis Appiah devrait enchaîner une seconde titularisation au poste de latéral droit. Dans l’axe, la paire Kévin Pédro - Mickaël Nadé devrait également être reconduite. Ebenezer Annan, parti en sélection, ne pourra pas tenir sa place. Il devrait être remplacé par Maedine Makhloufi au poste de latéral gauche. Le joueur de 20 ans devrait être préféré à Lassana Traoré, de retour de blessure.

Un retour au milieu pour l’ASSE

Après avoir disputé la quasi totalité des minutes possibles avec l’ASSE en Ligue 2 cette saison, Florian Tardieu devrait avoir l’opportunité de souffler au milieu de terrain. Mahmoud Jaber étant en sélection, Eirik Horneland devrait se tourner vers le frère d’un de ces anciens joueurs. Après avoir dirigé Louis Mouton pendant six mois, le norvégien devrait lancer Jules, son petit frère, à Dijon ce soir.

Devant le natif de Saint-Priest-En-Jarez, Eirik Horneland devrait aligner Igor Miladinovic. Le Serbe est de retour dans le groupe après trois matchs de suspension suite à son carton rouge reçu à Annecy. L’ancien joueur de Čukarički devrait être associé à Aïmen Mouefek, seul rescapé du trio de l’entrejeu stéphanois à Troyes.

Un milieu aligné en attaque ?

C’est sur le plan offensif qu’Eirik Horneland sera le plus démuni ce soir en Bourgogne. Irivin Cardona, Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Ben Old sont en sélection. Joshua Duffus est quant à lui, blessé. Seul Augustine Boakye reste disponible parmi les attaquants ayant été utilisés cette saison en Ligue 2. Le ghanéen devrait être titulaire sur le flanc droit de l’attaque de l’ASSE ce samedi soir.

De l’autre côté, l’entraîneur des Verts devrait opter pour Paul Eymard. Milieu de terrain de formation, le jeune joueur de l’ASSE devrait être titularisé sur l’aile gauche face à Quetigny. En pointe, Djylian N’guessan devrait être aligné pour la 1ʳᵉ fois de la saison après son retour de la Coupe du Monde U20. Blessé en début de saison, le jeune attaquant de 17 ans avait été éloigné des terrains jusqu’à son départ au Chili avec les bleuets.