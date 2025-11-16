Au lendemain de la qualification de l’ASSE à Gaston-Gérard, Dennis Appiah est revenu sur cette rencontre particulière face à l’AS Quetigny (victoire 3-1), marquée par un brouillard dense et une longue interruption de jeu. Entre maîtrise globale, conditions inhabituelles et frustration devant le manque de réalisme, Appiah a témoigné d'une rencontre particulière...

Dans un contexte compliqué, les Verts avaient pourtant démarré comme il fallait. La jeunesse stéphanoise avait mis le pied sur le ballon et Paul Eymard avait ouvert la marque dès la 11ᵉ minute pour son tout premier but chez les professionnels. Quetigny est revenu à 1-1 sur penalty à la demi-heure de jeu, avant qu’un épais brouillard n’oblige l’arbitre à interrompre la rencontre près de 45 minutes. En seconde période, Djylian N’Guessan (48ᵉ) puis Kévin Pedro (66ᵉ) ont scellé la qualification (1-3).

Appiah : "On aurait pu reprendre direct"

Après la rencontre, Dennis Appiah est revenu sans détour sur cette soirée particulière : « Le brouillard, je n'avais pas fait encore (sourire). Il y avait un protocole à suivre. On aurait pu reprendre direct, on aurait attendu moins longtemps. À la fin, on y voyait de moins en moins. Mais c'est le charme de la Coupe. »

Malgré le scénario, Appiah l’assure : il n’y a jamais eu d’inquiétude, mais plutôt un regret de ne pas avoir plié le match plus tôt. « Il n'y a pas eu de frayeur, on était surtout frustrés parce qu'on avait le sentiment de bien gérer et on voulait se rendre le match plus simple. »

Sur le terrain, les Verts ont effectivement longtemps buté sur leurs propres imprécisions. Avant le 1-1, Miladinovic avait eu deux énormes occasions (5e, 8e) puis un face-à-face manqué (16e). Et malgré une nette domination, impossible de tuer le match avant le retour du brouillard.

Cette qualification reste néanmoins logique et méritée. L’ASSE a assumé son statut, montré du sérieux en seconde période et validé son ticket pour le prochain tour avec un groupe rajeuni et impliqué. Une soirée de Coupe dans ce qu’elle a de plus authentique, avec des conditions improbables et une ambiance particulière.

Pour Appiah etl'ASSE, l’essentiel est là : poursuivre la route dans une compétition où le charme, et parfois le brouillard, font partie du décor.