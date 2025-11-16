Le papa de Lucas Stassin, Stéphane Stassin s'est exprimé au micro de Sacha Tavolieri dans l'émission "En OFF". Il retrace l'été compliqué de son fils et évoque différente anecdote. Extraits.

Ce transfert avorté de cet été ? « Sainté a parlé de ses plans (rejoindre l'europe), mais après la première saison, l’ASSE est reléguée. Donc le plan de départ n’est plus celui pour lequel Lucas a rejoint Sainté. Il y a le plan de carrière : la réalité, c’est que dix mois plus tard, ce n’est plus le même projet, car il a quitté la Belgique pour jouer la Ligue des champions voire aller à la Coupe du monde. Et là, il se retrouve en Ligue 2. Premier gros choc pour Lucas. J’ai encore en tête les images de la fin de saison : il était dépité, car ce n’était pas du tout prévu dans les plans.

"Je comprends les supporters : ils ne veulent pas que Lucas s’en aille, mais lui doit penser à sa carrière, donc la situation était compliquée. Si l’ASSE était restée en Ligue 1, j’aurais passé un mercato beaucoup plus calme, car Lucas voulait rester."

Après, quand tu as 20 ans et un profil comme le sien, tu reçois énormément de sollicitations. Ça n’a pas été évident pour lui. Il a même voulu changer de numéro, parce qu’on l’appelait trop. Il avait pas mal de clubs intéressés, et de bons clubs. Lucas souhaite quitter Saint-Étienne parce que le projet n’est plus le même. Ce n’est pas à cause de Sainté, mais parce que le club descend en Ligue 2. Je comprends les supporters : ils ne veulent pas que Lucas s’en aille, mais lui doit penser à sa carrière, donc la situation était compliquée. Si l’ASSE était restée en Ligue 1, j’aurais passé un mercato beaucoup plus calme, car Lucas voulait rester. Il n’y avait même pas débat : il se plaît là-bas. Mais le plan promis à Lucas tombe à l’eau. Forcément, avec les sollicitations de clubs de Ligue des champions (l’Eintracht Francfort a été évoqué), ça change tout.

Il y a aussi l’aspect financier, et je me suis dit : cette fois-ci, il faut que Lucas gagne de l’argent. L’argent ne doit pas être le moteur principal, mais il doit penser à lui. Avant, on ne parlait pas d’argent ; maintenant qu’il a franchi un palier, ça devient important. On va négocier pour trouver la meilleure trajectoire pour lui, ce qui est logique. C’est un métier qui dure dix ou quinze ans au mieux. »

Sur la position intransigeante de Kilmer cet été : « Nous, on a vu de bons clubs, mais ils ne pouvaient mettre que 12–13 millions, car Sainté n’allait jamais accepter ça. Et c’est normal : ils ont acheté Lucas 10 millions ; même en Ligue 2, ils n’allaient pas accepter en dessous, et ce n’est pas sa valeur. Sa valeur tournait autour de 20–22 millions. Pour un club qui descend en Ligue 2, c’est déjà très bien. Je pense que tout le monde est gagnant-gagnant. En dix mois, ils ont fait une plus-value de x2,5 et c’est une belle image pour eux. On est tombés sur le seul club de Ligue 2 qui n’avait pas besoin d’argent. Ils sont dans leur droit. Si Sainté dit ‘il ne part pas, même pour 100 millions’, ils sont dans leur droit. La France est le seul pays où on n’a pas le droit de mettre une clause libératoire dans un contrat. Ils ont montré leur envie de garder Lucas, et c’est vraiment positif. C’est aussi une force de Lucas (Stassin) : il n’a jamais créé de polémique sur les réseaux sociaux, mais moi, je suis son père, je peux en parler.

Il subit le contrecoup de ce qui s’est passé cet été. C’est une bonne chose pour son évolution. Le joueur qui était derrière lui performe : c’est top qu’il n’y ait pas de ‘Lucas Stassin-dépendance’. Ils ont un jeune espoir incroyable. Ils ont des solutions, et l’équipe peut gagner sans Lucas. C’est très bien pour le club, car ils veulent remonter.

"Et financièrement, il avait des propositions où il gagnait dix à quinze fois son salaire à Sainté. Aujourd’hui, il touche 50 % de moins que l’année passée à cause de la relégation."

Lucas a des objectifs de carrière. Sainté lui disait qu’il jouerait l’Europe, et finalement il se retrouve en Ligue 2. Et financièrement, il avait des propositions où il gagnait dix à quinze fois son salaire à Sainté. Aujourd’hui, il touche 50 % de moins que l’année passée à cause de la relégation. Il a l’objectif Coupe du monde, il n’a que 20 ans, il a des ambitions — peut-on lui en vouloir ? Il a une infime chance d’y participer, alors est-ce qu’on peut lui reprocher d’avoir des ambitions ? Encore plus quand Rudi Garcia annonce que tant qu’il sera en Ligue 2, ce ne sera pas possible. Tout cela joue.

Il n’a jamais rien dit. Moi, à son âge, je ne sais pas si j’aurais eu la même mentalité. Il subit le contrecoup de tout ce qui s’est passé. Je ne vais pas dire qu’une compensation financière aurait tout réglé, mais ça compte. Moscou nous envoie une offre mi-septembre et j’ai halluciné : il descend en Ligue 2, son salaire est encore plus réduit… C’est dur. Ensuite, il est élu meilleur joueur du mois de septembre. Il n’a pas eu de préparation, et ça compte. Tous les joueurs sans préparation connaissent des hauts et des bas. Lucas Stassin joue zéro seconde en préparation à cause du mercato et de tout ce qui se passe. Trois jours plus tard, il marque à Clermont puis est élu joueur du mois. Le contrecoup est normal : ce n’est pas un robot.

Je n’ai aucun souci avec sa situation, mais quand tu additionnes tous ces petits détails, humainement, ce n’est pas la meilleure façon de le récompenser. Ce serait logique qu’il soit en colère, et pourtant Lucas n’a jamais agi ainsi. Certains joueurs transforment cette rage en agressivité à l’entraînement, mais Lucas n’a jamais fait ça. Il est comme ça, on ne change pas la nature des gens, et c’est une grande force chez lui. Il n’a jamais créé de vague dans la presse. Il continue à travailler. »