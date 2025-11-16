Les U19 de l'ASSE reçoivent le Sporting Club de Bastia à l'Etrat. Dans ce match entre mal classés (Bastia 11e, l'ASSE 10e), les deux équipes voudront s'éloigner de la zone dangereuse en battant l'équipe adverse. Avec le match reporté de l'équipe réserve, les U19 pourront compter sur un effectif plus fourni. Résumé de la rencontre disputée ce dimanche à 12h.

Après leur match nul sur le terrain du SC Balma (1-1), le coach stéphanois s'est montré peu satisfait du visage affiché et désire que son groupe avance plus vite que ce qu'il ne le fait depuis le début de saison sur le site officiel : "Je voulais voir une réaction, je l’ai vu dans l’investissement. Mais nous faisons encore trop d’erreurs, tant offensivement, où l’on doit savoir tuer le match, que défensivement, où l’on fait des erreurs de placement ou de lecture. On travaille depuis le début de saison pour corriger ça, mais la solution est difficile à trouver. On ne peut pas se cacher derrière la maturité, c’est avant tout une question de concentration. On a encore trop d’oublis, qu’on paye cash."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo Civier - Teillol, Mnemoi, Kasia Nkondo, Jolivet - Ait Amer, Yvars, Traoré - Lengue Lenou, Konte, Vibert.

Résumé de la rencontre

L'ASSE est à un tournant de sa saison. Les coéquipiers d'Elfayed Mnemoi veulent s'éviter de vivre des derniers mois sous tension lié à la pression du maintien. Pour cela, la rencontre du jour commence idéalement. En effet, les jeunes stéphanois vont ouvrir la marque par l'intermédiaire de leur défenseur central : Elfayed Mnemoi. Comme lors de la rencontre face à Cavigal, c'est un joueur de l'arrière-garde qui débloque la rencontre. Dans la foulée, les bastiais vont devoir évoluer en infériorité numérique suite à l'exclusion de l'un de leurs joueurs. 1-0, c'est le score à la mi-temps. L'ASSE n'a jamais su profiter de la supériorité numérique pour aggraver le score et va même se faire surprendre en toute fin de match. Les corses égalisent. 1-1, c'est le score final !

La semaine prochaine, les U19 stéphanois joueront contre le Gazelec Ajaccio, en Corse, le dimanche 23 novembre à 10h30.