Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va se déplacer non loin du Forez. Les Verts seront au Stade des Alpes de Grenoble à l’occasion de la 27ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier était en conférence de presse ce jeudi à la mi-journée. Avant la rencontre, le coach stéphanois a été invité à évoquer l’état physique de ses troupes.

De retour avec le groupe depuis quelques jours, Chico Lamba devrait retrouver du temps de jeu ce week-end. La semaine passée, Philippe Montanier avait annoncé que le défenseur portugais serait à la disposition de la réserve face à Dijon, ce dimanche. L’ancien défenseur d’Arouca devrait bientôt pouvoir rejouer en Ligue 2 avec l’ASSE.

Mahmoud Jaber continue sa réathlétisation et ne devrait pas être convoqué avec le groupe avant la trêve internationale. L’Israélien devrait cependant offrir une cartouche supplémentaire au milieu de terrain stéphanois pour le sprint final.

Cela devrait également être le cas pour Maxime Bernauer. Opéré du ménisque, début janvier, le défenseur devrait être à la disposition de l’ASSE lors du sprint final.

Absent depuis la fin du mois de janvier, Joao Ferreira ne sera pas de la partie à Grenoble. Blessé à la main, le portugais vient de reprendre en individuel avec un bandage à la main.

Nadir El Jamali est également absent. Opéré il y a dix jours, le jeune milieu de l'ASSE est touché au genou et n’est pas apte à faire le déplacement en Isère.

Enfin, l'inquiétude était de mise pour Gautier Larsonneur après la victoire face au Red Star. En toute fin de partie, le gardien stéphanois s’était plaint d’une douleur à la jambe. Comme nous vous les révélions hier, le portier souffre d'une déchirure musculaire et s'emploie à revenir rapidement sur les pelouses de Ligue 2. Les précisions de Philippe Montanier étaient attendues en conférence de presse.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Touché à la cuisse, Gautier Larsonneur sera certainement forfait pour les deux prochains matchs. La trêve nous laisse plus de temps, l’objectif est qu’il revienne juste après. Mais on est très rassurés par Brice Maubleu qui est un gardien de haut niveau. (…) Chico Lamba va très bien et jouera en réserve dimanche pour reprendre le rythme. Mahmoud Jaber reste en individuel. Ce sera assez long pour Florian Tardieu, absent au moins plusieurs semaines."