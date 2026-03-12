Prêté par l’AS Saint-Étienne lors du mercato hivernal, Pierre Ekwah poursuit son adaptation du côté de Watford. Le milieu de terrain stéphanois commence progressivement à se faire une place dans l’effectif anglais et a même été impliqué dans une action décisive lors du dernier match de Championship.

Depuis son arrivée en Angleterre, Pierre Ekwah n'a pas encore pleinement convaincu mais semble gagner peu à peu du temps de jeu. Le milieu de terrain prêté par l’ASSE a d’abord dû patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Il a finalement disputé ses premières minutes le 24 février dernier, lors de la défaite face à Ipswich (0-2), en entrant en jeu à la 80e minute. Quelques jours plus tard, il a enchaîné avec une nouvelle apparition lors du succès contre Bristol City (2-1), cette fois en entrant à la 86e minute.

Ce week-end, le joueur formé à Nantes puis Chelsea a franchi une nouvelle étape en participant à son troisième match avec Watford, actuellement 9e de Championship. Face à Sheffield Wednesday, il est entré à la 65e minute, remplaçant l’international sénégalais Nampalys Mendy.

Une action décisive dans les dernières minutes

Malgré un carton jaune reçu à l’entame du dernier quart d’heure, Pierre Ekwah a participé à l’action qui a permis à Watford d’arracher le match nul. Dans les dernières minutes de la rencontre, le milieu prêté par Saint-Étienne a tenté sa chance de loin. Sa frappe a été mal repoussée par le jeune gardien Pierce Charles, permettant au Sénégalais Vivaldo Semedo de suivre et d’égaliser dans les dernières secondes. Cette action permet à Watford de repartir avec un point précieux après ce déplacement à Sheffield Wednesday (1-1).

Une adaptation progressive en Championship

Avec trois apparitions en quelques semaines, Pierre Ekwah commence à s’intégrer dans la rotation du club anglais. Son temps de jeu reste encore limité, mais l’entraîneur de Watford semble lui accorder progressivement davantage de confiance. Pour le joueur prêté par l’ASSE, l’objectif est désormais clair : gagner du temps de jeu afin de poursuivre sa progression. Ce prêt en Championship doit lui permettre d’enchaîner les minutes et de s'afficher aux yeux de ses dirigeants, mais également des recruteurs, lui dont l'histoire avec l'ASSE semble consommée. A ce jour, on ne peut pas prétendre que le bras de fer engagé et la trajectoire prise par Ekwah soient véritablement gagnants, tout du moins d'un point de vue sportif...

Les apparitions de Pierre Ekwah avec Watford