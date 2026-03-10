Ce samedi, l’ASSE va effectuer un court voyage en Isère pour aller défier Grenoble. Pour cette rencontre, les supporters stéphanois viendront en nombre du côté du Stade des Alpes. Le parcage visiteurs sera plein.

Les stéphanois viseront un sixième succès consécutif en championnat ce week-end. Invaincus depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts comptent poursuivre leur série pour maintenir la pression sur le leader Troyen. Face au GF38, l’ASSE pourra compter sur un appui de taille.

Le rendez-vous est coché depuis plusieurs semaines par les supporters de l’AS Saint-Étienne. Ce déplacement à Grenoble, toujours particulier dans une saison, suscite un véritable engouement. Résultat : le parcage visiteurs affichera complet pour cette 27e journée de Ligue 2. L’intégralité des places ayant été réservées par les groupes de supporters, le club ligérien n’a pas ouvert la billetterie au grand public. Une preuve supplémentaire de la fidélité du peuple vert, capable de se mobiliser massivement, même loin de Geoffroy-Guichard.

Un soutien massif en déplacement pour l’ASSE

Ce samedi 14 mars, plusieurs centaines de supporters stéphanois prendront la route en direction du Stade des Alpes. Comme souvent cette saison, les places allouées au parcage visiteurs ont trouvé preneur rapidement. L’ASSE pourra donc compter sur un grand soutien en Isère

Dans une fin de saison où chaque point compte, ceci n’est pas anodin. Les Verts savent qu’ils pourront s’appuyer sur une ambiance digne des grandes soirées, même en déplacement. Ce n’est pas une nouveauté : depuis le début de l’exercice, le club stéphanois figure parmi les équipes les plus suivies de Ligue 2 à l’extérieur.

Face à Grenoble, l’enjeu sera double : sportif et symbolique. Ce duel régional a toujours une saveur particulière. Pour Grenoble, un succès pourrait leur permettre de prendre une option dans la course au maintien. Pour l’ASSE, l’objectif est clair : ramener un résultat positif pour rester pleinement engagé dans la course du haut de tableau.

Samedi soir, au Stade des Alpes, les chants stéphanois devraient résonner fort. Et rappeler que l’ASSE ne joue jamais vraiment à l’extérieur.