Zuriko Davitashvili pourrait ajouter une nouvelle récompense individuelle à sa saison déjà très aboutie avec l’ASSE. Le Géorgien fait partie des trois finalistes pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2 du mois de février. Une reconnaissance logique pour l’ailier stéphanois, devenu l’un des hommes forts de Philippe Montanier cette saison.

Depuis le début de l’exercice, Zuriko Davitashvili s’impose comme l’une des pièces maîtresses de l’attaque de l’AS Saint-Étienne. Le Géorgien affiche des statistiques solides : 11 buts et 3 passes décisives, soit 14 implications sur les 46 réalisations stéphanoises en championnat. Une contribution offensive majeure qui illustre parfaitement son importance dans le dispositif de Philippe Montanier.

Au fil des semaines, l’ailier des Verts s’est distingué par sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Percutant balle au pied, inspiré dans les derniers mètres et décisif devant le but, Davitashvili est devenu l’un des joueurs les plus influents de Ligue 2. Cette montée en puissance lui vaut aujourd’hui une nomination pour le trophée UNFP du joueur du mois de février.

Davitashvili face à deux buteurs redoutables

Pour décrocher la distinction, Zuriko Davitashvili devra toutefois faire face à une concurrence sérieuse. Deux attaquants de pointe figurent également parmi les finalistes.

Le premier n’est autre que Tawfik Bentayeb, avant-centre de Troyes. Le Marocain réalise une saison remarquable et domine actuellement le classement des buteurs du championnat avec 13 réalisations.

L’autre concurrent se nomme Famara Diédhiou, attaquant sénégalais de Clermont. L’ancien international s’est particulièrement illustré au cours du mois de février avec 7 buts inscrits, portant son total à 10 réalisations cette saison.

Face à ces deux spécialistes de la surface, Davitashvili pourra compter sur son profil différent. L’ailier stéphanois brille autant par ses buts que par sa capacité à créer du jeu et à dynamiser l’attaque des Verts.

L’ASSE déjà récompensée cette saison

Si Zuriko Davitashvili venait à être sacré, il ne serait pas le premier Stéphanois à recevoir cette distinction cette saison.

En effet, Lucas Stassin avait déjà été élu meilleur joueur de Ligue 2 du mois de septembre. Une récompense qui avait ensuite été suivie par celle de Florian Tardieu, sacré joueur du mois d’octobre.

Ces distinctions illustrent la bonne dynamique individuelle de plusieurs joueurs stéphanois au cours de la saison. Elles témoignent aussi de l’impact du collectif mis en place par Philippe Montanier.

La nomination de Davitashvili confirme, une fois de plus, que l’ASSE dispose de plusieurs joueurs capables de briller sur la scène nationale. Reste désormais à savoir si les supporters permettront au Géorgien de succéder à ses coéquipiers au palmarès.

Pour votez pour Zuriko, c'est ici.