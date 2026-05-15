À la veille du déplacement à Saint-Etienne, Didier Santini, coach de Rodez était face à la presse. Le RAF, qui a joué face au Red Star mardi, doit vite se concentrer sur son déplacement dans le Forez. Une victoire face l'ASSE et les aveyronnais s'offriront une double confrontation face au seizième de Ligue 1.

Didier Santini (Coach de Rodez) : "J'ai trouvé que ça allait (pour l’état physique de son groupe avec trois jours entre les deux rencontres de Play-Off). Ils sont vraiment partis sur un autre match. Ce n'est pas évident, habituellement on a cinq, six jours, là tu te reposes deux jours, le troisième tu rejoues. Pour eux, jeunes joueurs, switcher c'est la plus grande qualité du sportif de haut niveau, peu importe le sport."

Comme il y a deux ans, Rodez enchaîne un second match de playoff face à l'ASSE après avoir remporté le match 1 face à son premier adversaire. Ce qui peut être un désavantage sur le plan physique. Après sa victoire face à Amiens, le club ligérien a eu six jours entre les deux rencontres. Les joueurs du RAF jouent quant à eux leur troisième match depuis samedi.

Un point sur le quel Didier Santini a été interrogé : "Je n'ai pas encore décidé qui allait jouer, ça peut changer. On le saura ce vendredi midi. Peut-être que j'ai un joueur qui va être très bien aujourd’hui, et qui sera fatigué demain, vendredi. Si un joueur n’a que 20 minutes dans les jambes, il faut qu’il ait l’honnêteté et qu’il prenne la responsabilité de me dire qu’il préfère ne pas débuter si j'ai pris la décision de l’aligner. Il ne faut pas me dire à la mi-temps : "J'étais fatigué coach"... Si j’ai des joueurs qui n’ont que 50 minutes, ce n'est pas grave, les autres feront le job derrière."

"On est capables de battre n'importe qui"

Didier Santini (Coach de Rodez) : "On est capables de battre n'importe qui. Mes joueurs l'ont prouvé, ils l'ont montré, ce n'est pas anodin, ces 21 matchs (Rodez reste sur 21 matchs d’invincibilité). Toutes ces équipes que nous avons réussi à vaincre ou à faire match nul. Sur les dix-sept dernières journées, on a joué chacune des autres équipes de Ligue 2. C'est superbe, ça nous donne de la confiance et même dans les mauvais moments, on sait qu’on peut revenir."

Un contexte particulier pour Rodez face à l'ASSE dans le Chaudron

Didier Santini (Coach de Rodez) : "Vu l'ambiance, vu les supporters, vu tout ce qu'il va se passer, il faut être à 100% bien… Jouer devant 40 000 personnes qui sont en vert, lorsque tu rentres dans le Stade, le bruit... C'est une autre façon d'aborder le match au niveau de la communication entre les joueurs sur le terrain. Si on se met une pression parce qu'on joue dans un stade comme ça, il ne faut pas y aller et rester à la maison.

C'est extraordinaire. On l'a vécu en début de saison devant 33 000 spectateurs. Il y a deux ans, je l'ai vécu, c'est extraordinaire, ce public est merveilleux. C'est à nous de prendre cette énergie. C'est ce que l'on veut tous, jouer dans un Stade à guichets fermés ici ou ailleurs et s'éclater."