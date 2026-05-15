C'est un match très attendu qui va se disputer au Stade Geoffroy-Guichard ce vendredi à 20h30. L'ASSE reçoit Rodez dans le cadre du play-off 2. Le vainqueur de cette rencontre défiera le barragiste de Ligue 1. Pour ce match, ce sont des centaines de supporters ruthénois qui avaient pour objectif de se déplacer dans le Chaudron. Comme il y a deux ans. Mais ces derniers seront forcément moins nombreux, puisqu'un Arrêté vient d'être pris par la préfecture de la Loire.

Les supporters ruthénois seront moins nombreux que le 24 mai 2024. Ce jour-là, Rodez se déplaçait déjà sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour affronter l'ASSE dans le cadre du play-off 2. Ils étaient environ 1 000 à avoir fait le déplacement pour remplir le parcage. Cette fois-ci, leur nombre sera limité à 600. Une décision prise par la préfecture de la Loire.

Les supporters de l'ASSE seront bouillants

Près de 40 000 supporters sont attendus. Geoffroy-Guichard va de nouveau faire le plein ce vendredi à 20h30 et l'ASSE pourra compter encore une fois sur ses supporters. Une affluence qui va forcément mobiliser de nombreux moyens de sécurité et l'enjeu autour de ce match est d'une importance capitale. La préfecture redoute des tensions en cas de résultat défavorable aux Verts. "Considérant que les comportements des supporters ultras stéphanois sont souvent imprévisibles, et peuvent évoluer pendant et après un match ; que cette rencontre est ainsi susceptible de générer des troubles à l’ordre public, en particulier de la part des supporters stéphanois."

Les faits remontant au 29 mai 2022, lors du barrage retour face à l'AJ Auxerre, y sont mentionnés, mais pas seulement. "Considérant qu'à la suite des tensions entre groupes ultras stéphanois, le risque d’affrontements est également présent entre stéphanois". Ce premier arrêté a pour objectif "d'autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à SAINT-ÉTIENNE".

600 supporters ruthénois seulement

Ils auraient aimé être beaucoup plus nombreux pour encourager leur équipe face à l'ASSE. Mais la décision vient de tomber dans un second arrêté. Un périmètre a été défini le 15 mai de 8h à 24h00. Aucun supporter ruthénois ne doit y stationner ou s'y rendre. De plus : "Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’accès au stade Geoffroy Guichard (commune de Saint-Étienne) est autorisé aux supporters du club Rodez Aveyron football dans la limite de 600 supporters maximum, se déplaçant exclusivement en bus, en minibus, ou en véhicules légers munis de contremarques, et pris en charge par les forces de l’ordre le 15 mai 2026 au point de rendez-vous fixé par les forces de l’ordre à la sortie 13 de l'A72 (Montreynaud) à 18h30 pour un accompagnement jusqu’au stade Geoffroy Guichard."