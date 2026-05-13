Alors que l’ASSE ne connaît son adversaire pour le playoff de vendredi que depuis ce mardi soir, le Stade Geoffroy Guichard à déjà fait le plein pour ce match crucial. Pour la troisième fois de suite, le Chaudron sera comble.

Samedi, si les Verts ont fait le travail, cela n’aura pas été suffisant. Le Mans s’est également imposé et a validé sa montée directe en Ligue 1. Les trois défaites consécutives des Verts à Bastia, face à Troyes et à Rodez ont coûté très cher au club forézien.

L’ASSE est donc contrainte de passer par les barrages comme il y a deux ans et espère le même destin. Dès ce samedi soir, les abonnés ont pu payer leur place qui leur a été réservée avant l’ouverture de la billetterie dès le lendemain matin.

Une billetterie prise d’assaut

Les places étant réservées aux abonnés qui n’ont pas été payées ont été libérées ce mardi matin 9h, pour l’ouverture de la billetterie aux membres premium. Le grand public devait encore patienter quelques heures supplémentaires pour pouvoir réserver leur billets pour ce match décisif pour l'ASSE.

Comme face à Troyes puis face à Amiens, les places se sont écoulées assez rapidement. Pour ce playoff, vendredi soir, le Chaudron va enchaîner un troisième guichets fermés consécutif.

Il sera cependant plus difficile de battre le record d’affluence établi samedi face aux Picards. Pour cette partie, l’ASSE avait obtenu l’accord de la LFP et du club amiénois pour commercialiser les places réservées au secteur visiteurs. Le Parcage avait donc été rempli par les Stéphanois, ce qui semble moins envisageable pour ce match de playoffs.

L’adversaire de l’ASSE connu ce mardi soir

Le stade Geoffroy Guichard a d’ores et déjà fait le plein alors que les Verts ne savent que depuis hier soir contre qui ils vont jouer. Troisièmes de Ligue 2, les ligériens recevront Rodez, vainqueur du premier match de playoffs entre le quatrième et le cinquième.

Sur la pelouse du Red Star, le Raf s’est imposé 3-2 et à poursuivi sa folle série d’invincibilité. Les stéphanois auront le droit à un remake du 24 mai 2024. Il y a deux ans, l’ASSE avait dû se défaire de Rodez au même stade de la compétition avant d’obtenir son ticket pour l’élite face à Metz.