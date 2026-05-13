Après la victoire de Rodez face au Red Star (3-2), Didier Santini a rapidement basculé vers le play-off contre l’ASSE. L’entraîneur ruthénois a salué le mental de son équipe tout en reconnaissant que la récupération sera un enjeu majeur avant le déplacement à Geoffroy-Guichard.

Didier Santini savourait évidemment la qualification de Rodez après le succès décroché au Red Star. Au micro de beIN Sports, l’entraîneur du RAF a d’abord insisté sur la force mentale affichée par ses joueurs tout au long de la rencontre. "Quand on croit que tout va mal pour nous, on revient toujours. On a été menés 1-0 puis 2-1, mais on a réussi à revenir à chaque fois." Le technicien ruthénois voit dans ce scénario la preuve du caractère développé par son groupe cette saison. "Cette équipe n’a pas peur. Même quand on est menés, on sait qu’on est capables de revenir et de faire mal à l’adversaire." Dans un match marqué par l’intensité et la fatigue, Rodez a finalement trouvé les ressources pour arracher sa qualification avant le rendez-vous face à l’ASSE vendredi soir.

Didier Santini relativise son coaching

Interrogé sur ses changements décisifs, Didier Santini a préféré minimiser son rôle après la rencontre. "Le coaching gagnant ? C’est de la chance." L’entraîneur de Rodez explique toutefois que les entrées avaient été anticipées avant le match. "C’était prévu que certains joueurs rentrent à des moments précis. On savait à peu près comment gérer les efforts. Certains devaient tenir jusqu’à la 65e minute." Santini insiste ensuite sur le mérite de ses joueurs. "Après, ce sont eux qui font le travail." Comme Mathis Magnin un peu plus tôt, le coach ruthénois a reconnu que la fatigue commençait à peser physiquement sur son groupe. "C’était un match compliqué. La fatigue se ressentait." Malgré cela, Rodez a conservé son identité de jeu agressive et intense jusqu’au bout de la rencontre.

"On va jouer notre va-tout à Saint-Étienne"

Didier Santini sait désormais que le plus difficile attend peut-être son équipe à Geoffroy-Guichard. L’entraîneur ruthénois mesure l’ampleur du défi qui attend Rodez face à une ASSE plus reposée. "On sait que ça va être compliqué dans un stade extraordinaire avec un public fantastique." Santini se souvient aussi du précédent déplacement des Ruthénois dans le Chaudron il y a deux ans. Mais le principal sujet reste la récupération physique. "Ils auront plus de fraîcheur que nous. On n’a que trois jours pour récupérer." Rodez veut donc rapidement tourner la page de cette qualification afin de préparer le play-off dans les meilleures conditions. "On va éviter de trop s’éparpiller ou de trop fêter. Il faut rester focus, switcher rapidement et ne pas perdre trop d’énergie." Avant de conclure avec ambition : "On va jouer notre va-tout."