Ce samedi, les Verts retrouvent le Chaudron pour la 8ᵉ journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et Guingamp. Avant cette partie, Florian Tardieu a succédé à Eirik Horneland devant la presse. Extraits.

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Je suis écouté dans le vestiaire, de par mon expérience. Il y a des joueurs comme ça où, quand on parle, on est écouté. J'essaie d'apporter toute ma expérience au groupe. J'essaie de parler aux jeunes qui n'ont pas beaucoup de matchs en pro. Je me sens écouté, donc c'est une bonne chose."

Heureux pour Miladinovic

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Pour Igor Miladinovic, j'ai l'impression que c'est moi qui avais marqué, parce qu'il a connu aussi des moments très durs. On sait qu'il vient de Serbie, sa famille n'est pas là, il est tout seul ici. Il n'a pas souvent joué aussi, donc de voir un moment comme ça, en plus avec le but qu'il met. J'avais envie qu'il profite avec le Kop. C'est mérité pour lui.

Un milieu qui bouge ? C'est le coach qui fait ses choix mais on voit que peu importe qui joue, ça marche. On s'entend vraiment tous bien donc ça, c'est une bonne chose, il n'y a pas d'état d'âme dans l'équipe, on se tire vraiment tous vers le haut. Peu importe qui joue, peu importe qui rentre, ça apporte à l'équipe de ce fait c'est vraiment cool."

Un bon Tardieu pour l'ASSE

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Je n'aime pas trop parler de moi, mais je me sens bien. Après, quand l'équipe tourne bien, c'est plus facile aussi. J'ai fait quelques bons matchs aussi sur les trois ou quatre derniers mois l'année dernière, mais il n'y avait pas les résultats. C'est toujours compliqué, mais c'est vrai que quand il y a des résultats, forcément les performances sont meilleures."

Son avenir à l'ASSE

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “Une prolongation ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais je suis en contrat jusqu'en juin. On verra ce qui se passera. Je suis à l'écoute, à l'attention de tout, mais je suis conscient du projet Kilmer. Je sais que je n'ai plus 20 ans, donc on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère déjà atteindre notre objectif. Quoi qu'il arrive, je voudrais passer des bonnes saisons ici. On verra la suite."

Tardieu n'est pas près de raccrocher

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “À quel âge terminer ? 43-44 ans, un truc comme ça ! Non, en vrai, je ne sais pas. On verra sur le moment. Après, je ne vais pas m'arrêter sur cette année j'espère. Mais ça dépendra de l'état physique et mentalement aussi. Ce n'est pas tous les jours facile. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'aime faire. Je compte continuer encore un peu."

Un cadre fatigué ?

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “La fatigue après les deux derniers matchs ? On n'a plus 20 ans. ça va, on a ce qu'il faut pour récupérer. Aujourd'hui, on a fait une séance un peu tranquille. A domicile, devant nos supporters, c'est plus facile. On est prêts pour demain.

Il y a du monde qui est fatigué. Mais on va jouer encore devant 35 000 personnes. Donc on est obligé de se donner à fond. On sait qu'après, on aura un week-end de repos. On aura une semaine avant le match de Montpellier. Tout donner sur ce match-là. Essayer de faire une semaine à 9 sur 9, ce serait magnifique. On apprécie le moment. Il faut continuer comme ça."

Poursuivre la série d'invincibilité

Florian Tardieu (milieu de l’ASSE) : “C’est ce que j'ai dit avant le match d’Amiens dans le vestiaire : il faut poursuivre cette série. Plus on continue, plus on sera là-haut. Il faut continuer comme ça. Il y a eu beaucoup de départs et de nouveaux joueurs. qui n'ont pas subi cette atmosphère négative de la descente. Ils sont arrivés dans un tout nouveau projet, donc ils nous ont apporté aussi leur positivité. Donc ça nous a fait du bien. On part sur un nouveau projet. Et c'est mieux comme ça !"