Au terme d'un match compliqué, l'ASSE s'est finalement imposée dans la douleur face à Amiens. Une victoire 0-1 qui permet aux stéphanois d'affirmer leur place de leader. Omar Daf et Victor Lobry se sont exprimés après la rencontre. Des propos relayés dans Le Progrès.

Le plan de jeu était parfait. Ou Presque. Omar Daf et ses hommes avaient bien préparé la réception des Verts. Dans un stade bien plus rempli que d'habitude, les amiénois n'ont pas facilité la tâche aux stéphanois. N'hésitant pas à confisquer le ballon aux hommes d'Eirik Horneland. Il aura fallu attendre une accélération de Zuriko Davitashvili pour voir l'ASSE prendre l'avantage et l'emporter sur un but de l'inévitable Lucas Stassin.

"Saint-Étienne a tout de même mérité sa victoire"

Omar Daf, entraîneur d'Amiens : « On a eu des vrais temps forts. On a fait douter cette équipe, on s’est créé des situations dans leur surface, mais il nous a manqué un vrai finisseur pour pouvoir marquer. On savait que dans ce match, ils étaient en capacité de marquer car ils ont une vraie force sur le plan offensif. Ce qu’on voulait c’était jouer pour marquer ce but. Ça se joue sur des détails. On a fait ce qu’on avait décidé et travaillé. Il y a de bonnes choses à retenir de cette rencontre. Je suis tout de même très déçu parce qu’on ne prend pas de point, malgré les efforts fournis et nos intentions de jeu. Saint-Étienne a tout de même mérité sa victoire, car c’est une belle équipe. »

« L'ASSE ? La meilleure équipe que la Ligue 2 ait connu depuis un moment"

Victor Lobry, milieu de terrain d’Amiens : « C’est la meilleure équipe que la Ligue 2 ait connu depuis un moment. Il faut remonter vraiment loin pour retrouver un tel effectif en Ligue 2.

J’espère qu’ils vont faire une belle saison et qu’on arrivera à prendre des points à Geoffroy-Guichard. J’ai pris du plaisir malgré la défaite. C’est toujours plaisant de jouer l’AS Saint-Étienne, même ici. Et puis j’avais encore quelques connaissances et quelques amis en face. »

Source : Le Progrès