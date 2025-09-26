Coup de théâtre à l’AS Saint-Étienne : Pierre Ekwah a décidé de résilier son contrat avec les Verts, à peine quelques semaines après la levée de son option d’achat. Le milieu franco-ghanéen, estimé à 7 M€, discute déjà avec des clubs étrangers.

Prêté par Sunderland à l’été 2024, Pierre Ekwah avait été l’une des rares satisfactions lors de la saison compliquée de l’ASSE en Ligue 1. Le club, relégué en Ligue 2, avait choisi de lever son option d’achat à la dernière minute du mercato estival. Une décision confirmée par un communiqué officiel du 14 août : « L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par Sunderland » pouvait-on lire sur le site des Verts.

Problème : le joueur de 23 ans n’avait aucune intention d’évoluer en Ligue 2. Selon Foot Mercato, Ekwah a immédiatement rejeté cette décision, qu’il a vécue comme une contrainte injuste.

Un conflit ouvert avec l’ASSE et Horneland

Dès la reprise, le milieu n’a jamais remis les pieds à l’entraînement. Erik Horneland, interrogé en conférence de presse fin août, s’était montré désarmé : « J’ai cherché à prendre contact avec Pierre Ekwah, plutôt sur le début de la pré-saison, mais je n’ai malheureusement pas eu de réponse. […] C’est une situation compliquée. »

L’ASSE, de son côté, a rejeté toutes les tentatives d’accord à l’amiable initiées par les représentants du joueur. Officiellement, le club évoquait un arrêt maladie pour expliquer son absence, mais en coulisses, le fossé semblait irréversible.

Pierre Ekwah déjà tourné vers l’étranger

Le feuilleton a pris fin début septembre. D’après les informations de Foot Mercato, Ekwah est désormais libre de tout contrat après avoir trouvé résilié de manière unilatérale son bail avec le club forezien. Il n’aura donc pas disputé la moindre séance avec l’ASSE cette saison.

Le joueur, très courtisé, a déjà entamé des discussions avec plusieurs clubs en Angleterre, en Belgique et en Italie. Un départ à l’étranger paraît imminent, confirmant que son passage dans le Forez n’aura été qu’une parenthèse express.