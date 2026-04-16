Le Match des Héros, organisé au profit de l’AFM-Téléthon, se tiendra le 31 mai prochain à Geoffroy-Guichard. Pour cette édition 2026, de nombreuses figures du football et du divertissement ont répondu présentes, à l’image de Max-Alain Gradel, Romain Hamouma ou encore Eden Hazard.

Mais à l'instant, un invité de prestige supplémentaire a été dévoilé par le compte officiel de l’AS Saint-Étienne… et il ne laisse personne indifférent.

Stéphane Ruffier, ancien portier emblématique des Verts, va enfin retrouver le Chaudron, un retour qui a longtemps relevé du fantasme pour les supporters.

Stéphane Ruffier, un retour réclamé

C’est un visage bien connu du public stéphanois qui fera son grand retour dans le Chaudron : Stéphane Ruffier. L’ancien portier des Verts et ex-international français retrouvera les cages de Geoffroy-Guichard, pour le plus grand bonheur des supporters.

Un retour largement plébiscité sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Véritable pilier de l’AS Saint-Étienne, Ruffier a porté le maillot vert à 383 reprises, en Ligue 1 comme en Europa League. Il restera comme l’un des hommes forts de l’ère Christophe Galtier, notamment lors de la victoire en Coupe de la Ligue en 2013, où ses performances, notamment lors des séances de tirs au but, avaient été décisives.

Une histoire inachevée avec les Verts

L’histoire entre Stéphane Ruffier et l’AS Saint-Étienne s’était pourtant terminée de manière brutale. En conflit avec l’entraîneur et manager général de l’époque, Claude Puel, le gardien avait été licencié en janvier 2021.

Un départ sans véritable adieu au public stéphanois, alors même qu’il en était l’un des joueurs les plus appréciés. Dans la foulée, Ruffier avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Des différends juridiques avaient également opposé le joueur à la direction du club autour de son licenciement pour faute grave.

Longtemps resté discret, l’ancien gardien était récemment sorti du silence dans un entretien accordé au journal Le Progrès, évoquant sa carrière, son passage à Saint-Étienne, mais aussi ses regrets quant à la fin de son aventure en vert.

Un match entre spectacle et émotion

Ce Match des Héros 2026 s’annonce donc particulièrement chargé en émotion. Au-delà du spectacle, il offrira au peuple vert l’opportunité d’acclamer une dernière fois l’un des gardiens les plus emblématiques de l’histoire du club.

L’événement revêt également une dimension caritative forte : les fonds récoltés seront reversés à l’AFM-Téléthon afin de soutenir la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA), menée à l’Institut de Myologie.

Un hommage appuyé sera également rendu à Georges Bereta, légende des Verts et du football français.

Un casting XXL pour une soirée exceptionnelle

Pour cette édition, toutes les générations seront représentées à travers un plateau particulièrement riche.

Les Légendes des Verts

Loïc Perrin

Romain Hamouma

Jérémie Janot

Pascal Feindouno

Kévin Monnet-Paquet

Mathieu Debuchy

Et bien d’autres…

La génération 1976 à l’honneur

Dominique Rocheteau

Jean-Michel Larqué

Hervé Revelli

Oswaldo Piazza

Ivan Curkovic

Patrick Revelli

Dominique Bathenay

Gérard Janvion

Jacques Santini

La Team des Héros

Eden Hazard

Javier Pastore

Robert Pirès

Christian Karembeu

Jérémy Ménez

Florent Manaudou

Artus

Paul de Saint Sernin

Thomas Ngijol

Paul Mirabel

Source : compte officiel de l'ASSE, Peuple-Vert, Le Progrès.