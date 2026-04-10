Neuvième de Ligue 2 sans victoire depuis février, Dunkerque aborde son déplacement à Saint-Etienne dans une dynamique compliquée. Mais le contexte annonce un match piège pour l'ASSE. Frédéric Sourice, journaliste à La Voix du Nord, a répondu à nos questions.

Après un début de saison perturbé par le départ de Gonzalo Feio, les Nordistes ont su trouver un rythme impressionnant, au point de rêver, un temps, d'une montée historique. Toutefois, depuis mi-janvier, la dynamique s'est clairement inversée. Entre des départs importants lors du mercato hivernal, une défense en difficulté et une équipe qui semble avoir perdu le fil, Dunkerque a reculé au classement.

La 9e place paraît aujourd'hui cohérente au vu des turbulences. Reste que face à Saint-Étienne, les Dunkerquois pourraient afficher une motivation décuplée.

PV : Quelle lecture faire de la saison de l'USLD ? La 9e place en Ligue 2 est-elle logique ?

FS : "Dunkerque a vécu une saison en plusieurs phases. Il y a d’abord eu un gros souci avec le coach Gonzalo Feio, qui n’est pas resté. Dix jours avant la première journée, Albert Sánchez est arrivé, donc il lui a fallu un peu de temps pour mettre les choses en place.

En plus, il y a eu des blessures assez lourdes dès le début de saison, ce qui fait que l’USLD a mis du temps à se lancer.

Ensuite, le projet de jeu est entré dans les têtes. Il n’était pas très différent de celui de Luis Castro l’an dernier. Il y a de la qualité dans cet effectif, et ça s’est vu. L’équipe a commencé à gagner. Entre fin novembre et début janvier, ils ont été vraiment impressionnants. À ce moment-là, beaucoup se disaient que ça pouvait être l’année historique pour Dunkerque de monter en Ligue 1, ce qu’ils n’ont jamais fait en cent ans d’histoire.

Puis tout s’est compliqué à partir de la mi-janvier. Il y a eu le mercato avec les départs de Gessime Yassine à Strasbourg et de Geoffrey Kondo à Bruges. Surtout, il y a eu des blessures importantes (ndlr : Sasso, Essimi).

Le mercato hivernal a été très difficile. Des joueurs sont arrivés, mais aucun ne s’est vraiment imposé. L’équipe a perdu en qualité et a un peu décroché, ce qui explique cette descente à la neuvième place. Pourtant, sur le fond, il y avait vraiment du potentiel."

PV : Il faut même remonter au 13 février pour retrouver le dernier succès. Comment expliquer une telle baisse de forme ?

FS : "Aujourd’hui, ils ont perdu le fil. Entre les départs, les recrues qui n’apportent pas et des matchs perdus de peu, l’équipe a été moins performante dans le jeu et dans l’état d’esprit. On n’a pas retrouvé le niveau affiché en décembre et janvier.

Défensivement aussi, ils ont encaissé beaucoup de buts. Ce week-end, on devrait retrouver la charnière centrale avec Sasso, mais est-ce que ce sera suffisant pour faire un clean sheet ? Ce n’est pas sûr, surtout face à la qualité individuelle de Saint-Étienne."

PV : Face à Troyes, les Dunkerquois ont concédé la défaite avec quatre buts d'écart. Peut-on s'attendre à un scénario similaire face à l'ASSE ?

FS : "Le match contre Troyes, lui, reste très particulier. L’arbitre Ahmed Taleb a été complètement à côté. À 1-1, vers la 20e minute, il y a une action où Aristide Zossou part au but et, dans son geste, touche la cuisse d’Ismaël Boura. L’arbitre sort un carton rouge que personne n’a compris. Dunkerque se retrouve à dix.

Juste avant la mi-temps, il y a un corner, le ballon est déjà sorti, mais il y a une faute sifflée et Troyes marque. Derrière, Dunkerque craque et encaisse trois buts dans le dernier quart d’heure. Score final : 5-1. Mais honnêtement, il n’y a pas grand-chose à retenir de ce match, tant les décisions arbitrales ont pesé."

PV : Comment l'USLD va-t-elle aborder cette rencontre ? Sur quels points Dunkerque pourrait surprendre les Verts ?

FS : "Maintenant, il y a ce déplacement à Geoffroy-Guichard. Même avec une tribune fermée, pour des joueurs de Ligue 2, c’est un stade à part. Forcément, ils seront très motivés. C’est un match de gala, et certains joueurs sont aussi en fin de contrat, donc c’est une vitrine.

Dans ce contexte, les joueurs sont toujours un peu plus concentrés. Et face à une équipe de Saint-Étienne avec autant de qualité individuelle, ils n’ont pas le choix : ils devront être très solides pour ne pas subir."