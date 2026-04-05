L’ASSE a arraché un match nul face à Nancy (1-1) dans les dernières secondes, mais ce point au goût amer met en lumière les limites actuelles des Verts dans la course à la montée.

Menés dès la 6e minute, les Stéphanois ont longtemps couru après le score. Une entame ratée qui a coûté cher, dans un match où l’intensité et l’engagement ont clairement fait défaut en première période. Trop passifs, trop imprécis, les hommes de Philippe Montanier ont laissé Nancy imposer son rythme. Il a fallu attendre les toutes dernières secondes pour voir l’ASSE éviter une défaite inquiétante. Sur un ultime ballon, Stassin a surgi pour égaliser de la tête à la 96e minute. Un soulagement, mais difficile de parler de satisfaction.

Une première mi-temps pointée du doigt

Après la rencontre, Julien Le Cardinal n’a pas cherché à masquer la réalité. Capitaine du soir, il a livré une analyse lucide, presque sévère, de la prestation stéphanoise.

“Oui, on s'est rendu les choses dures ce soir de par notre investissement dans cette première mi-temps. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire mieux.”

Le défenseur met clairement en cause le manque d’implication affiché dès le coup d’envoi. Un problème récurrent cette saison, qui empêche l’ASSE d’enchaîner. Car derrière, les Verts ont montré un autre visage après la pause. Plus agressifs, plus présents dans les duels, ils ont progressivement repris le contrôle du match. Mais cela reste insuffisant.

“On l'a vu en deuxième, c'était mieux même s'il manquait beaucoup de mouvement et beaucoup de choses.”

Le constat est sans appel : même dans leur temps fort, les Stéphanois ont manqué de liant et de créativité. Une limite qui pourrait coûter cher dans le sprint final.

ASSE : un avertissement dans la course à la montée

Au-delà du contenu, c’est surtout la régularité qui inquiète. Julien Le Cardinal a insisté sur ce point clé dans son analyse d’après-match.

“On peut pas se permettre de faire un match moyen, un très bon match, un match moyen... c'est pas possible pour cette course à la montée.”

Le message est clair : l’ASSE doit gagner en constance si elle veut espérer atteindre son objectif. Dans une lutte aussi serrée, chaque faux pas compte. Et même si ce nul arraché évite une défaite, il laisse un goût d’inachevé.

“On avance toujours mais c'est mieux d'avancer 3 par 3 que 1 par 1.”

La phrase résume parfaitement la situation. Ce point pris dans les dernières secondes est presque un moindre mal. Mais il ne suffit pas.

“On retient ce point qui est la seule chose positive ce soir. Il va falloir travailler et montrer un autre visage le week-end prochain.”

Le vestiaire stéphanois est prévenu. L’ASSE reste dans la course, mais devra rapidement élever son niveau pour ne pas laisser filer ses ambitions.