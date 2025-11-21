L’ASSE va retrouver son Chaudron pour la première fois depuis sa victoire 6-0 face à Pau, il y a plus de semaines. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la réception de Nancy qui marquera le retour de ses joueurs internationaux après la dernière trêve de 2025. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Nancy ? C’est une équipe très agressive. Comme je l’ai déjà dit, ces équipes sont difficiles à affronter : elles ont toutes les armes pour nous faire mal et mettent beaucoup d’intensité.

On a réussi à marquer 15 buts contre des équipes du haut de tableau, mais on a eu plus de mal contre des équipes du milieu ou bas de tableau. Cela ne nous satisfait pas et on veut corriger ça. On doit tout faire pour se mettre dans les meilleures conditions et remporter chaque match. Cela ne dépend que de nous : il faut trouver la bonne préparation pour enchaîner les résultats."

La coupe de France est fantastique

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Un mot sur la Coupe de France ? C’est quelque chose de spécial de rencontrer ces petits clubs amateurs. J’ai connu cela en Norvège puisque les clubs professionnels entrent dès le début de la compétition.

Ce genre d’opposition est génial, pour les petits clubs comme pour les gros : cela crée une atmosphère fantastique. J’ai beaucoup apprécié le match contre Quetigny.

La Coupe de France a vraiment cet esprit-là. Je suis très content que le match se joue à Geoffroy-Guichard et j’espère une très belle ambiance.

Oui, c’est toute la beauté du football : c’est l’un des rares sports où une petite équipe peut battre une grande. Dans d’autres sports, comme le handball, cela n’arrive quasiment jamais. C’est ce qui rend le football si beau."

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Un mot sur le match de ce week-end, avec une tribune fermée ? Non, je n’avais jamais connu cela. La première fois que j’ai vécu un huis clos, c’était en arrivant à Saint-Étienne, contre Reims. Évidemment, je préfère que nos supporters soient là : les matchs sont plus plaisants avec eux. Ils représentent ce qu’est Saint-Étienne. J’espère qu’ils reviendront vite.

En Norvège, de mémoire, je n’ai jamais connu de huis clos. Les clubs sont sanctionnés par des amendes pour la pyrotechnie, mais pas par des fermetures de tribunes.

Mon avis sur les engins pyrotechniques ? C’est difficile de répondre. S’il y a eu une suspension, c’est que certaines règles n’ont pas été respectées. Est-ce dangereux ? Je ne suis pas expert. Il y a des règles établies, il faut les respecter. Je ne peux pas en dire davantage."