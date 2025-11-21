Elydjah Mendy vient d’un début de saison compliqué, mais affiche son déplacement avec détermination . Il veut lancer une dynamique avec l’AS Nancy‑Lorraine à l’AS Saint‑Étienne (ASSE).

Elydjah Mendy assume les difficultés récentes de l’équipe. Il se montre lucide mais aussi combatif. Il ne s’attarde pas sur les regrets. Il mise sur l’effort collectif pour inverser la tendance. Le match à Saint-Étienne représente pour lui un moment charnière pour l’équipe. Il veut faire partie de la solution.

Prise de conscience pour Nancy ?

Mendy reconnaît : « C’est une mauvaise période, mais ça arrive. À nous de changer les choses. » Il en fait une opportunité : « Il faudra négocier au mieux les prochains matchs pour prendre des points. Nous devons faire mal à nos adversaires. »

L’objectif est clair : se relever, gagner, et prouver que l’équipe a des ressources.

Le match à Saint-Étienne et le bloc collectif

Pour lui, « C’est un match de football, donc tout est possible. On y va pour obtenir un résultat. » Il insiste sur l’approche tactique : « Il faudra être solide, faire les efforts ensemble. Peu importe le système, c’est à nous de bien fermer le bloc pour les gêner le plus possible. »

Mendy pointe que l’adversaire a des forces mais aussi des faiblesses : « Chaque équipe a ses faiblesses, à nous de les exploiter. »

Remise en question et ambition personnelle

Mendy évoque le mental : « Il faut vite basculer sur autre chose et enclencher une nouvelle dynamique. On s’entraîne dur pour changer la donne et on est concentrés sur le match de samedi. » Sur lui-même il affirme : « Mon premier match cette saison n’a pas été bon. Je travaille, je reste sérieux, et c’est à moi d’être à la hauteur de la Ligue 2. »

L'ASSE est prévenue, Nancy ne viendra pas sans ambition. Comme toujours lorsque les adversaires viennent jouer à Geoffroy-Guichard.

